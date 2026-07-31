消委會10款特濃咖啡機評測｜最平$649　連續沖調水溫表現有差異

消委會10款特濃咖啡機評測2026｜不少人習慣每日飲一杯咖啡提神，亦有人希望在家中親手沖調，享受由磨豆、壓粉到萃取的過程。不過，市面上的特濃咖啡機由數百元至逾兩萬元都有，全自動、半自動及內置磨豆款式各有不同，價錢與操作方法差距甚大。消委會聯同國際消費者研究及試驗組織，測試10款特濃咖啡機，結果顯示大部分樣本整體表現不俗，總評介乎3.5分至4分，但個別型號在連續沖調咖啡時，水溫穩定程度未如理想。



10款咖啡機售價由$649至$23,880

今次測試涵蓋10款特濃咖啡機，包括4款全自動咖啡機，以及6款不同設計的半自動咖啡機。樣本主要在歐洲購買，並交由歐洲實驗室進行測試。全自動咖啡機樣本售價由$6,888至$23,880；兩款內置磨豆功能的半自動咖啡機，售價分別為$5,998及$8,800；另外4款沒有磨豆功能的半自動咖啡機，售價則由$649至$6,180。

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全自動咖啡機一按即飲

全自動咖啡機最大的優點是操作簡單。用戶只需放入咖啡豆和清水，再按下按鍵，機器便會自動完成磨豆、填粉、壓粉及沖調等程序。即使沒有沖咖啡經驗，也可以較容易製作出一杯特濃咖啡。部分型號亦容許用戶調整咖啡豆用量、研磨粗幼、咖啡濃度和水溫，以配合不同口味。

大部分全自動咖啡機亦支援多種飲品，例如泡沫咖啡及牛奶咖啡。對希望早上快速沖一杯咖啡，又不想逐個步驟處理的用戶來說，會是較方便的選擇。不過，全自動機內部結構較複雜，除了售價通常較高，日常清潔、清洗奶管及定期除垢亦可能需要較多時間。

半自動機着重親手沖調

半自動咖啡機又常被稱為手動咖啡機，用戶需要親自參與沖調過程，包括控制咖啡粉分量、壓粉力度及萃取時間。由於每個步驟都會影響咖啡味道，因此即使使用同一款咖啡豆，不同用戶沖出來的風味亦可能有明顯差異。

對咖啡品質有較高要求、喜歡研究研磨粗幼和沖調技巧，又享受親手製作過程的用戶，半自動咖啡機通常會帶來較高自由度。相反，如果只想每日快速飲咖啡，又不希望花時間練習壓粉及控制萃取，半自動機未必是最方便的選擇。

內置磨豆與外置磨豆有何分別？

今次測試的半自動咖啡機，可分為內置磨豆和沒有磨豆功能兩類。內置磨豆功能的款式，可把咖啡豆即時研磨成咖啡粉，省卻另買磨豆機的需要。不過，用戶仍然要自行完成填粉、壓粉及控制沖調時間，保留半自動咖啡機的操作方式。

沒有磨豆功能的款式則只可直接使用咖啡粉。用戶可以另配磨豆機，即磨即沖，亦可以購買預先研磨的咖啡粉。這類咖啡機通常結構較簡單，機身亦較小巧，售價選擇由數百元至數千元不等。不過，如果另買品質較好的磨豆機，整套設備的總成本亦可能上升。

實驗室沖調3種咖啡

測試期間，實驗室技術人員分別利用各款樣本沖調一般濃度特濃咖啡、較濃的特濃咖啡，以及泡沫咖啡。完成沖調後，再由咖啡品評人員評審味道。同時，技術人員亦按照歐洲標準EN 60661，評估咖啡機在實際沖調時的效能。測試不只是比較咖啡味道，亦會檢查預熱時間、製作速度、水溫、沖調後滴水情況，以及同時製作兩杯特濃咖啡時，兩杯份量是否一致。

個別型號連續沖調水溫不穩

消委會表示，大部分樣本的整體表現不俗，總評介乎3.5分至4分，反映不同價位都能找到表現合格的選擇。不過，個別樣本在連續沖調咖啡時出現水溫不穩定的情況。對咖啡而言，沖調溫度會直接影響味道，溫度過低可能令咖啡風味偏淡或帶酸；溫度過高則可能增加苦澀味。如果平日只會一次沖一杯，相關差異未必十分明顯。但家庭多人使用、辦公室環境，或者經常需要連續沖調數杯咖啡，水溫穩定性便較值得留意。

預熱速度影響早上使用體驗

咖啡機由開機至可以正式沖調，需要一定預熱時間。不同型號的預熱速度可能有明顯分別。如果每日早上趕時間，預熱較快的型號可以減少等待；但如果主要在假日或飯後慢慢沖調，預熱時間的重要性便相對較低。除了預熱，整個磨豆、壓粉及沖調程序需要多久，亦會影響實際使用體驗。全自動機雖然步驟由機器處理，但完整製作時間未必一定比簡單半自動機快。

清潔方便程度不應忽略

選購咖啡機時，很多人只留意咖啡味道和功能，卻忽略日常清潔。全自動咖啡機需要清理咖啡渣盒、滴水盤、內部沖調組件及奶泡系統，亦要定期進行除垢。若清潔不徹底，殘留的咖啡油脂和牛奶可能產生異味。

半自動咖啡機雖然結構相對簡單，但用戶每次沖調後仍要清洗手柄、濾網及蒸氣棒。如果使用奶泡功能，蒸氣棒更應在每次使用後盡快清潔。因此，選購前除了比較功能，也應了解拆洗步驟、零件是否容易取出，以及機器有沒有自動清洗或除垢提示。

數百元款式是否值得買？

今次測試樣本最低售價只需$649，顯示入門半自動咖啡機並不一定需要數千元。不過，低價型號通常沒有磨豆功能，用戶要使用預先研磨的咖啡粉，或另外購買磨豆機。功能、機身物料、溫度穩定性及打奶泡表現，亦可能與高價產品有差異。若只是想在家中偶爾沖調特濃咖啡，入門型號已可讓用戶嘗試基本操作；如果每天使用，並重視穩定度、奶泡及操作方便，則可考慮預留較高預算。