「今朝更好看」名家作品展開幕　國畫大師齊白石十幅珍品同場亮相

「今朝更好看——慶祝中國共產黨成立105週年」名家作品展，於今日（6日）起一連4日在灣仔會議展覽中心舉行，展出逾百幅近現代國畫與版畫作品，包括中國國畫大師齊白石的十幅作品首度同場展出，數量為歷屆最多。



「今朝更好看」——慶祝中國共產黨成立105週年名家作品展，於8月6日至9日免費向公眾開放，設導賞服務。（李可榆攝）

「今朝更好看——慶祝中國共產黨成立105週年」名家作品展於今日（6日）起一連4日在灣仔會議展覽中心舉行，展覽由紫荊文化集團主辦，免費向公眾開放，並設導賞服務。該展覽分三個單元，第一單元「壯志築新篇」匯集中國對外文化集團典藏的近現代名家作品100件，包括傅抱石《井岡山》、錢松喦《紅岩》、宋文治《井岡山八角樓》、吳冠中《北京雪》等。延安魯藝代表畫家力群、彥涵、古元、李樺、王琦的版畫作品，以及新中國三大版畫流派代表作同時展出。

第一單元中齊白石十幅作品首度同場展出，數量為歷屆之最。（李可榆攝）

第二單元「紫荊花正妍」集中展示紫荊書畫院藝術名家作品，兼顧嶺南畫派底蘊與當代視野，並選入多位本地青年藝術家作品。

第二單元「紫荊花正妍」集中展示紫荊書畫院藝術名家作品，兼顧嶺南畫派底蘊與當代視野，並選入多位本地青年藝術家作品。（李可榆攝）

第二單元「紫荊花正妍」集中展示紫荊書畫院藝術名家作品，兼顧嶺南畫派底蘊與當代視野，並選入多位本地青年藝術家作品。（李可榆攝）

第三單元「萬方奏樂有於闐」首次以專題形式聯動地方文旅，通過油畫、書畫、攝影等方式，呈現新疆和田的崑崙文化與地域風貌。

第三單元「萬方奏樂有於闐」呈現新疆和田的崑崙文化與地域風貌。（李可榆攝）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩在開幕典禮致辭時指出，這次展覽讓市民有機會從畫作中感受過去走過的歷程，她鼓勵大家趁暑假到香港各處走走，多看這類有意義的展覽和演出，親身體驗傳統文化的趣味。