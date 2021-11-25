立法會選舉︱鄧飛倡推愛國教育　學生須尊重共產黨　非必獨立成科

新選制舉制度下，教育界功能組別「五人混戰」，教聯會副主席鄧飛轉戰選委會界別，他接受《香港01》訪問時強調非做「橡皮圖章」，面向跨界別選民，須具備政策統整能力，找到國家與界別之間的共同利益，「唔係一味強調愛國、全局意識。」



鄧飛倡議推動愛國教育，訂立課程綱要，確保質素達標，但不一定獨立成科，又指立法會可設立專責機制監察。他認為愛國教育毋須迴避教授共產黨體制，共產黨作為內地唯一執政黨，學生至少要了解及尊重。至於應否仿傚內地中小學學生要學習「習近平思想」，他反問資料是否真確，強調主張學習制度，「制度入面突出每一個個人，就另當別論。」



教聯會副主席鄧飛「轉戰」選委會界別，倡議中小幼推展愛國教育。（余俊亮攝）

獲女拔校長提名 稱轉戰選委會因教育界議席「狹隘」

教聯會副主席鄧飛去年原定參選立法會教育界功能組別，今屆立法會選舉改制後，決定轉戰新增的選委會界別，與另外50人爭40席。

歷屆教育界議席一直由教協囊括，教聯會多次競逐均失敗而回，他否認因擔心失落議席，轉戰新增的選委會界別，他解釋因為教育界議席過於「狹隘」，過分強調教師權益，忽視整體教育問題；相反，選委會議席橫跨五大界別，思考政策的層面較宏觀，可打破行業局限性，自己具備教育專業，也擅長與各界聯繫，且接觸面廣，「唔客氣講句，我發揮好好多。」

選委會界別候選人須獲10至20位選委提名，並採用等額選舉，得票最多40人當選。鄧飛稱，成功爭取16名選委提名，包括拔萃女書院校長劉靳麗娟、全國政協委員戴希立、莊士集團榮譽主席莊紹綏、近日被廉署起訴的金融服務界選委詹劍崙等。

鄧飛表示，難評估個人勝算，「點會有人十拿九穩！」（余俊亮攝）

否認做「橡皮圖章」 需尋界別與國家利益共通點

選委會界別由1,448人選出40席，他稱難評估個人勝算，「點會有人十拿九穩！」鄧飛表示，坊間視選委會界別為「國家隊」，政府未來可指望靠他們在立法會通過政策法案，他形容這40名議員予人愛國意識強，但非只強調愛國，需擁有政策統整能力，在界別與國家利益之中找到共通地方，強調非「橡皮圖章」。

被問到若果立法會討論國民教育獨立成科議題，教育界反應不熱烈，甚至不希望推行，國家和業界利益之間，如何抉擇優先次序， 鄧飛稱會遊說業界同意為止，決定非以國家行先，而是國家與界別利益是「統一體」，「如果再唔推，畀人覺得香港與內地漸行漸遠，一國兩制都係灰暗前景，香港就玩完。」

鄧飛強調學生需學習共產黨制度。（資料圖片）

促「重點視學」涵蓋愛國教育範疇

鄧飛政綱倡議推動愛國教育，訂立課程綱要和教學要求，確保質素達標。目前國民教育非獨立成科，在中小學透過德育及公民教育，滲入不同學習領域及學校活動，培育國民身份認同，也訂定相關課時佔比；中小學各科逐步落實國安教育，中學本學年推行高中公民與社會發展科，課程內容三分二涉國情元素，學生須到內地交流一次。

鄧飛認為，「係專業上唔夠，唔係量唔夠」，即使新學年有公社科，但幼稚園至初小也有所欠缺，業界以校本形式推行國民教育，教學無劃一標準，學校各有各做，有需要訂立課程綱要，清楚界定各年級的教學內容和要求。他建議教學內容必須古今並重， 重視推廣傳統中華文化，也可認識當代中國發展，又指毋須迴避教授共產黨體制。

鄧飛指愛國教育是情感教育，須培養學生愛國愛港；是否需要愛黨，他認為共產黨作為內地唯一執政黨，學生至少要了解及尊重。至於會否仿傚內地中小學，要求學生學習「習近平思想」，他反問資料是否真確，強調主張學習制度，「制度入面突出每一個個人，就另當別論。」

鄧飛又建議，推動立法會教育事務委員會成立專門的工作機制，監督愛國教育的實施狀況，定期評估教育成效。他認為教育局「重點視學」未有涵蓋愛國教育範疇，促增設專責機制，有助多方面監督，否認建議是不信任教局，或令前線疲於奔命。

鄧飛坦言，建議應打造香港為國際教育品牌，在國際上進一步推廣文憑試課程。（余俊亮攝）

如果真係做到教育國際品牌化，香港教育前景唔會差得去邊；如果只睇數簿，縮減學校及老師，就會灰暗，相信好多人會跳船，轉讀私立或國際學校。 鄧飛

獻計避免縮班殺校：公營學校收自費外地生

出生率下跌加上移民潮，中小學收生不足，學界憂慮縮班殺校。鄧飛表示，隨着適齡學童減少，非單靠行政措施或財政手段可解決，建議應打造香港教育的國際品牌，在國際上進一步推廣文憑試課程，仿傚新加坡放寬非本地生入學限制，吸納東南亞等地學生到公營中學、小學、甚至幼稚園就讀，以解決生源不足的問題。

鄧飛建議，外地生可自費入讀官津學校，學校須將有關學費上繳教育局。至於外地生學額應否設下限，他認為可以再商討，個人認為毋須訂限額，因為除私立學校外，大部分屬非牟利學校，校方會視乎學生水平而收生，入學門檻已變相設限。他又建議來港就讀的學生可獲賦予居留權，長遠可解決人口老化問題。

餘下50名選委會界別參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。