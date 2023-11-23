人文科課框出爐落實愛國主義　學日軍侵華史、共產黨領導國家成就

小學常識科將於25/26學年落實分拆人文科和科學科，教育局今日（23日）公布人文科課程的框架，涵蓋六個範疇，包括「健康與生活」、「環境與生活」、「理財與經濟」、「社會與公民」、「國家與我」和「世界與我」，佔小學總課時不少於7小時。局方指，課程大致沿用常識科內容，同時加強國民教育部份，建立國民身份認同，以落實愛國主義教育。



其中，小三學生已須初步認識國安法的內容、認識駐港解放軍與香港防務；小四學生新增透過歷史人物，如岳飛精忠報國的故事；小六要學日軍侵華史如南京大屠殺、認識國家在中國產黨領導下的重大成就及最新發展。



教育局今日舉行記者會公布小學人文科的課程框架。（黃浩謙攝）

教育局今日舉行記者會公布小學人文科的課程框架，課程理念為「立德樹人、探究學習、連繫生活」，佔小學總課時不少於7%。局方檢視常識科課程的人文部份後作重整，加強國文教育部分，增澗增潤中華文化、國家歷史、國家地理及國家發展元素。

學生要明白香港是國家不可分離部分 培養愛國情壞

根據文件，人文科的「學習目標」包括知識和理解、技能及價值觀和態度三方面。在知識和理解方面，「了解國家重要的歷史事件與中華文化特色，以及香港社區的發展，明白香港是國家不可分離的部分；亦會初步了解國家與香港在經濟上的關係，初步認識《憲法》與《基本法》和國家安全的含意等，明白《基本法》的憲制背景、「一國兩制」的重要意義，《香港國安法》對維護國安的重要，以及中央和香港特別行政區的關係，關注社會事務，了解公民的權利和義務。

價值觀和態度方面，「培養及傳承中華傳統美德和文化，重視家庭的價值，以及個人對國家、民族及社會的認同感、歸屬感及責任感，建立國家觀念，培養愛國情壞。

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人文科設有六個學習範疇「健康與生活」、「環境與生活」、「理財與經濟」、「社會與公民」、「國家與我」和「世界與我」。（資料圖片）

人文科設有六個學習範疇「健康與生活」、「環境與生活」、「理財與經濟」、「社會與公民」、「國家與我」和「世界與我」。

其中「環境與生活」範疇的三年級課程，新增認識中國的名山大川及名勝古蹟；「社會與公民範疇」，三年級課程將新增初步認識 《香港國安法》及其對香港的重要性、認識中國人民解放軍駐香港部隊與香港防務。

「國家與我」範疇，四年級課程新增對岳飛精忠報國的中國歷史人物故事；五年級新增「一帶一路」、粵港澳大灣區的發展、衛星導航系統即與國家近期經濟科技發展及與世界聯繫相關。

六年級課程新增認識「國家在中國共產黨的領導下的重大成就及最新發展」。（資料圖片）

小六要學日本侵華史 明白國家統一和民族團結重要性

六年級課程新增認識「國家在中國共產黨的領導下的重大成就及最新發展」，例如脫貧發展 、城市化、交通運輸、應對荒漠化的成就、航天科技；亦要了解日本侵華戰爭的原因及抗戰時間的發展，包括南京大屠殺、九一八事變等，以及了解香港各界為抗日戰爭作出貢獻的歷史，明白國家統一和民族團結的重要性。

建議課時方面，小學人文科將佔小學六年課程總課時不少於7%，當中，課程内可使用「彈性課時」則為不多於20%。小一至小二級每年課節為51節，約30小時，建議每周兩節，每節約35分鐘。彈性課時為13節，約7小時。小三至小六則每年課節為77節，約45小時，建議每周兩至三節，每節約35分鐘，彈性課節有19節，約11小時。