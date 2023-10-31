施政報告｜蔡若蓮：共產黨是歷史學生須認識　先認知國家再談愛國

新一份施政報告宣布將小學常識科拆分為人文科及科學科，於2025/26學年分階段推行。教育局局長蔡若蓮今日（31日）表示，人文科有9成內容為原來常識科，1成是增潤的中國文化、歷史及地理元素，加強對國家認識。她稱，共產黨是國家執政黨，是中國歷史部份，學生必須認識及尊重執政黨，又稱「西方媒體妖魔化執政黨，對同學唔公道、對共產黨唔公道」。

被問及認識國家是否要求愛國，蔡若蓮稱，「無認知無從講愛唔愛」，之後需有共同經驗，才會有感受。

她又說，電影可幫助學生了解中國歷史，並以電影《長津湖》為例，可幫助了解抗美援朝歷史，「對年輕人係好大震撼。」



新一份施政報告宣布將小學常識科拆分為人文科及科學科，於2025/26學年分階段推行。（資料圖片／鄭子峰攝）

人民科不只是國家元素

教育局局長蔡若蓮今早（31日）在商台節目提再常識科拆分，指因近年更重視科學，故將科學單獨抽出，其餘則變為人文科。她指人文科約9成為原來常識科內容，其餘1成則屬增潤的中國文化、歷史及地理等元素。她稱人文科包括小朋友自理、健康、社會、人際、理財及性教育等範疇，涵蓋面非只是國家元素。

她認為，愛國教育非靠單一學科去做，不同學科也涉認識國家元素，現時全港有約870間學校有配對內地姊妹學校，佔全港學校逾9成，配對超過2,000多對姊妹學校，兩校會互相交流合作，讓兩地學生更了解對方生活文化等，但部份學校或因人手問題現階段未能配合。

教育局局長蔡若蓮。（資料圖片/林靄怡攝）

西方媒體妖魔化執政黨 對同學不公道

問及認識國家是否要求愛國，蔡若蓮稱價值觀有幾個層次，首先是要有認知，「無認知無從講愛唔愛」，之後需有共同經驗，才會有感受。她稱香港教育希望提供足夠機會讓學生認識國家：「佢個人感受係點，每個人成長諗法唔同，教育成果正正係咁，老師幾廿年前教你嘅嘢，可能今天先有用，而家要度老師啲嘢有冇用，係唔公道。」

至於是否要教育愛黨，她稱共產黨是歷史發展的一部份，今日中國離不開黨，也稱學生不可能不認識執政黨，直言「西方媒體妖魔化執政黨，對同學唔公道、對共產黨都唔公道」，認為學生應有了解及尊重。

蔡續稱，一些電影可幫助學生了解國家及執政黨，例如《長津湖》講述抗美援朝歷史，看到當年參與抗美援朝均是年輕人，形容「對年輕人係好大震撼。」

蔡若蓮稱若學校棋桿損毀，最合理做法是通知維修人員加快維修。（資料圖片/歐嘉樂攝）

教師薪酬要具競爭力

另外，政府早前稱學校旗桿損毀應列緊急維修項目，蔡若蓮稱是展示態度一環，指「情必以物達」，並非要學校職員自己盡快維修，最合理做法是通知維修人員加快，「唔係旗桿壞咗都唔知、唔理。」

她又認為，在課堂加裝閉路電視只會是老師錄下做教學作用，又或是保安功能，不是專業發展的一環，監察老師專業應由科主任、校長或家長觀課監察，不應設閉路電視去做。

有指教師薪金過高，蔡若蓮稱行業薪酬待遇要保持競爭力，稱明白「社會高期望、低容忍」，但教師教學、輔導工作很繁重，專業性要求高，故目前薪酬待遇屬合理水平。她又說，會鼓勵教師學習普通話，包括資助一次參加普通話評核試等。