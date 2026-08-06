康文署流動圖書館服務人流參差　最少僅數十人　申訴公署主動調查

申訴專員陳積志今日（6日）宣布展開主動調查行動，審研康文署的流動圖書館、「喜」動圖書館及自助圖書站服務，以配合國家「十五五」規劃有關推動全民閱讀的大方向。



公署指，流動圖書館不時暫停服務，而且服務站的使用人次參差，例如位處不同公共屋邨的流動圖書館服務站，每年到訪人次由數十至數千不等，反映服務站的選址有可改善之處。公署稱歡迎市民以書面提出意見，並可於9月7日或之前，把意見送達申訴專員公署。



申訴專員陳積志今日（八月六日）宣布展開主動調查行動，詳細審研康樂及文化事務署的流動圖書館、「喜」動圖書館及自助圖書站服務以配合國家「十五五」規劃有關推動全民閱讀的大方向。（申訴專員公署）

為推廣閱讀文化及便利市民使用圖書館服務，康文署轄下除設有71間固定圖書館外，亦設有12間以圖書車形式運作的流動圖書館，為附近沒有固定圖書館的社區提供服務，現有112個服務站。此外，在人流較多而遠離公共圖書館的地點，康文署亦設有兩間同樣以圖書車形式運作的「喜」動圖書館，以外展活動模式走訪不同地區及學校。

有流動圖書館服務站每年到訪人次竟少至數十人

公署發現，流動圖書館不時暫停服務，而且服務站的使用人次參差，例如位處不同公共屋邨的流動圖書館服務站，每年到訪人次由數十至數千不等，反映服務站的選址有可改善之處；「喜」動圖書館的到校活動次數亦偏低。此外，社會有意見認為，流動圖書館的服務時間及停泊位置，未能切合市民需要；亦有意見要求增設自助圖書站。

公署指，國家「十五五」規劃明確提出「深化全民閱讀活動，推進書香社會建設」。國家亦於今年2月頒布《全民閱讀促進條例》，列明全民閱讀促進工作，要「構建全民覆蓋、普惠高效的全民閱讀促進體系，涵育文明風尚，厚植家國情懷，增強實現中華民族偉大復興的精神力量」。

公署續指，內地不同城市有極多推廣及便利閱讀的措施，包括建立覆蓋廣泛的自助圖書站網絡，在住宅區、商業中心、地鐵站附近的行人通道等人流密集地方設置24小時服務的自助圖書站；融入數位閱讀、人工智能及虛擬實境等先進科技，提升閱讀的趣味性及互動體驗；以及舉辦各項多元創新的活動，將閱讀滲透至市民的日常生活之中等，形容「內地城市的成功經驗，十分值得香港特區借鏡。」

申訴專員陳積志表示，作為調查的一部份，公署會審視如何善用這些圖書館設施，更好地在不同群組推廣閱讀文化，例如中學、小學以至幼稚園學生、弱勢社群及少數族裔等，讓閱讀融入市民的日常生活。