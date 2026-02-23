申訴專員公署指樂齡科技滲透率偏低　調查社署措施成效

申訴專員公署今日（23日）表示，社會有意見認為，隨着香港人口持續高齡化，樂齡科技的發展及應用備受社會關注，雖然社署推行多項措施，惟本港的樂齡科技滲透率仍然偏低。申訴專員陳積志公布展開主動調查行動，詳細審研社會福利署推動應用樂齡科技的措施，包括調查「樂齡及康復創科應用基金」的使用等，有需要時提出適切的改善建議。



申訴專員公署2026年2月23日宣布展開主動調查行動，詳細審研社會福利署推動應用樂齡科技的措施。（資料圖片／廖雁雄攝）

申訴專員公署︰樂齡科技的發展及應用備受社會關注

申訴專員公署今日表示，隨着香港人口持續高齡化，照顧長者及殘疾人士的問題近年備受社會關注，包括樂齡科技的發展及應用。樂齡科技透過運用創新科技，提升長者和殘疾人士的生活質素及自理能力，同時減輕護理人員和照顧者的壓力，常見科技產品包括行動輔助器具、升舉扶抱器具、防遊走系統、智能陪伴機械人及生活輔助用品等。

社署多年來推動樂齡科技的應用回應社會需求

申訴專員公署指，社署多年來推動樂齡科技的應用回應社會需求，包括2018年12月推出「樂齡及康復創科應用基金」，資助安老及康復服務單位購置、租用或試用科技產品；2023年9月「長者社區照顧服務券計劃」適用範圍擴展至租用輔助科技產品；2023年10月全港津助長者地區中心和長者鄰舍中心的服務範圍擴展至樂齡科技的推廣。

此外，社署亦委託香港社會服務聯會向社福界推廣應用創新科技，透過不同方式加強社區教育。

社會有意見認為樂齡科技滲透率仍然偏低

申訴專員公署指，雖然在上述措施的推動下，樂齡科技的應用逐漸增加，但社會有意見認為，現時本港的樂齡科技滲透率仍然偏低，市民尤其是獨居或雙老長者，普遍對樂齡科技產品缺乏認識、獲取產品資訊的途徑及評估需要的工具不足，獲基金資助的產品或未獲充分使用。

陳積志對社署展開主動調查行動 有需要時提供建議

申訴專員陳積志表示，面對高齡化社會的挑戰，將創新科技融入安老及康復服務為大勢所趨，以多元化科技協助照顧長者及殘疾人士，不但能夠提升他們的自我照顧能力，更可提高他們與社會的連繫，過上正常而充實的生活，同時可紓緩醫護人手及照顧者的壓力，可謂一舉多得。

陳積志認為，現時樂齡科技在社區的應用，仍有很大改善空間，因此決定展開主動調查行動，詳細審研社署推動應用樂齡科技的措施的成效，並在有需要時提出適切的改善建議。

．調查「樂齡及康復創科應用基金」的使用；

．調查不同服務單位應用科技產品的實際情況；

．調查社署的監察、支援及推廣措施；

．調查社署與其他機構、社福界及創科界的協作等。

