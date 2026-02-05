申訴專員查醫委會｜個案無故擱置　停滯88個月至今未開始聆訊

申訴專員公署今日(５日)發表針對醫務委員會的主動調查報告，揭示有投訴個案需要極長的時間處理，甚至有4個案在原因不明下擱置長達39個月至88個月，其間毫無進展。



其中一宗投訴人自2010年向醫委會投訴涉事醫生，單是經過投訴人及事涉醫生的代表等各方交換法律文件、律政司就控罪提供意見等程序，已花了7年，之後個案被長期擱置，停滯期竟長達84個月，即等了7年又7年；另一個案更兩度出現「空窗期」，前後停滯共達88個月，至今仍未知何時展開聆訊。



2月5日，申訴專員公署發表的主動調查報告，揭示有個別投訴個案需要極長的時間處理，甚至有4宗個案在原因不明下擱置長達39個月至88個月。（資料圖片/郭梓謙攝）

根據申訴專員公署發表的主動調查報告，其中一個案投訴人於2010年向醫委會投訴一名涉事醫生，個案雖一度達致研訊階段，但曾兩度被偵委會批准延後，原因包括為免對事涉醫生的緘默權造成不利，指示押後紀律程序以等待刑事訴訟結果；以及涉事醫生以更換代表律師為由，申請延期陳詞。連同投訴人及涉事醫生的法律代表、警方、涉事醫院及律政司等各方，就涉事醫生的刑事訟訴交換文件等程序，自2010年5月起，長達7年。

個案其後更於2017年6月起在不明原因下擱置，歷時長達84個月、即7年，一直沒有進展。至2024年6月，醫委會盤點有待進行研訊的個案時，始發現該個案擱置。醫委會雖與律政人員交換文件為研訊作準備，但偵委會階段的專家拒絕在研訊擔任證人，需另邀專家，個案獲醫委會主席批准發回偵委會，前後花了14年竟返回原點。

2025年1月，新專家、律政司等就個案再做好準備，惟涉事醫生申請延期提交陳詞。個案由2010年起至2025年12月，仍然未正式進入研訊。

另一宗個案則自2011年5月起，偵委會主席就跟進投訴人對有關註冊醫生的投訴作出指示，在接獲投訴人的法定聲明、事涉醫院提供的醫療報告及專家對個案的竟見後，律政司向事涉醫生的控罪提供意見，醫委會亦向事涉醫生發出具控罪的偵委會通知書。兩年後，偵委會討論事涉個案並決定轉呈醫委會召開研訊。

個案雖曾定出研訊日期於2014年12月，但被駁回偵委會，由於偵委會階段的專家拒絕在研訊擔任證人，需要新專家提供意見；另一次定出於2017年3月研訊，卻因為醫委會的法律顧問未能安排時間，醫委會暫代主席批准醫委會秘書押後研訊申請。

不過，個案由2017年2月至2020年5月一度被擱置，空窗期長達39個月；至2020 年5月，醫委會曾邀請專家，惟期間個案在原因不明下，第二度遭到擱置，今次更歷時長達49個月。連同第一次的39個月空窗期，共達88個月、即7年4個月。

直至2024年6月，醫委會亦是在盤點有待進行研訊個案時，始發現個案遭長期擱置問題，研訊小組目前已訂定研訊日期。