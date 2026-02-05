孕婦產後不治　醫生死因庭認錯　申訴專員：難理解醫委會仍未聆訊

申訴專員公署今日（5日）發表對醫委會的主動調查報告，報告提到其中一宗醫療事故投訴，投訴人2017年向醫委會投訴四名事涉醫生，並提交了家人的解剖報告，偵委會決定跟進對其中三名醫生的投訴。作出投訴的葉氏家庭曾接受《香港01》訪問，女死者催生誕下女嬰後子宮大量出血，最後死亡，投訴人為其胞姊。



醫委會兩度將這宗個案呈交研訊小組，不過先後因收死因研訊資料及新專家意見，兩度被發回初步偵訊委員會。公署報告指，其中一名事涉醫生已於死因研訊清楚承認其錯誤，難以理解醫委會何以仍遲遲未進行研訊。申訴專員陳積志指，公署認為當中極有空間去精簡程序，例如在研訊中，使用法庭已確立的事實，或邀請死因研訊的專家證人擔任醫委會研訊的專家證人。



葉素莉就胞妹葉素欣在2016年產後子宮大量出血死亡，向醫委會投訴4名涉事醫生，至今仍未開始聆訊。（資料圖片／黃寶瑩攝）

葉素莉向《香港01》提及胞妹葉素欣在2016年誕下女嬰後，子宮大量出血後不治，不禁落淚。（資料圖片／黃寶瑩攝）

市民葉素莉就胞妹葉素欣在2016年產後，子宮大量出血，切除子宮後仍救不回。葉素莉在2017年向醫委會投訴4名涉事醫生，並提交葉素欣的解剖報告。

研訊小組收死因研訊資料後反發回偵委會重新考慮 退回5年前

公署主動調查報告披露，早於2017年11月至2019年7月，初步偵訊委員會主席已就如何跟進事涉投訴作出指示，偵委會當時已接獲投訴人的法定聲明、事涉醫院的醫療記錄及專家意見。在2019年7月至2021年5月，偵委會駁回對其中一名醫生的投訴，並決定跟進對其餘三名醫生的投訴。2021年6至10月，偵委會終決定把個案轉呈研訊小組。

到2022年9月，死因裁判法庭已就此個案進行研訊，葉素莉同月將死因研訊所得資料呈交醫委會。豈料，醫委會通知她，鑑於提供了新資料，研訊小組決定把她的個案發回偵委會重新考慮，意味個案在五年後重新回到第一步。

2022年9月22日，葉素莉（白衣）聞判後離開法院。她對裁決感滿意，並為胞妹葉素欣的女兒多謝死因裁判官何俊堯。（資料圖片／朱棨新攝）

因應新專家意見 研訊小組第二次發回偵委會考慮 再返原點

2023年3月，偵委會決定把個案第二次轉呈研訊小組。但由於偵委會階段的專家拒絕在研訊擔任證人，律政人員建議另請專家。基於上述原因，研訊小組主席批准事涉醫生押後研訊的申請。 2025年5至9月，新專家再就個案提供意見。而因應新專家的意見，研訊小組主席批准律政人員把個案第二次發回偵委會，意味個案又回到了第一步。

報告指，葉素莉每次致電醫委會查詢個案進度，該會均只數天後回覆個案仍在處理中。投訴人表示不曾收到醫委會2023年4月的信函，在2025年7月前亦沒有收到醫委會通知她2025年7月的研訊日期。

申訴專員公署：難以理解醫委會遲遲未進行研訊

公署指出，由於其中一名事涉醫生已於死因研訊清楚承認其錯誤，署方難以理解醫委會何以仍遲遲未進行研訊。申訴專員陳積志指，公署認為當中極有空間去精簡程序，例如在研訊中，使用法庭已確立的事實，或邀請死因研訊的專家證人擔任醫委會研訊的專家證人。

申訴專員陳積志。（資料圖片／廖雁雄攝）

報告提21項建議 倡醫委會有權暫停被定罪醫生註冊

報告就醫委會改革提出21項建議，建議考慮修訂法例，讓醫委會有權暫停對病人安全構成嚴重風險，例如在行醫過程中干犯嚴重罪行而被定罪的醫生註冊，直至該醫生的紀律研訊完成。公署亦促醫委會考慮訂定並公布投訴處理階段時間的指標，明確確立醫委會的權責等。