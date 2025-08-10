第18屆香港青少年軍事夏令營今結束　190間學校參加

第18屆香港青少年軍事夏令營暨第12屆香港大學生軍事生活體驗營，今（10日）在粉嶺新圍軍營舉行閉營典禮。今年有來自190多所中學和高校的約500名學員參加，他們除了接受多項軍事科目訓練，亦參加多項宣揚愛國主義的活動，包括觀看《致敬祖國》主題文藝演出等。



第18屆香港青少年軍事夏令營暨第12屆香港大學生軍事生活體驗營，今在粉嶺新圍軍營舉行閉營典禮。（解放軍駐港部隊提供圖片）

來自190多所中學和高校的約500名學員合唱《歌唱祖國》。（解放軍駐港部隊提供圖片）

解放軍駐港部隊指，活動期間學員除了接受軍事體育訓練、單個軍人隊列動作、徒步行軍和地圖使用等多項軍事科目訓練，亦觀摩了步戰車、艦艇、直升機等先進武器裝備和「獵人戰鬥」表演；他們還參加愛國主義和國防知識講座、參觀駐香港部隊展覽中心《夢起東方——中國夢．強軍夢．香江衛士》主題展覽，並觀看了《致敬祖國》主題文藝演出。

活動期間學員需接受軍事體育訓練、單個軍人隊列動作、徒步行軍和地圖使用等多項軍事科目訓練。（解放軍駐港部隊提供圖片）

香港青少年軍事夏令營、香港大學生軍事生活體驗營分別於2005及2011年推出，由駐香港部隊與香港府、群力資源中心、香港青少年軍總會等聯合主辦。迄今已有8,500餘名香港青少年學生參加。

解放軍駐港部隊指，學員經過軍營鍛煉，「加深了對祖國國情和國防知識的學習了解，深化對人民軍隊基本情況和優良傳統的理解認識，進一步厚植家國情懷，強化了國防觀念。」