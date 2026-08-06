陳國基視察新皇崗口岸港方口岸區　形容港深通關邁向新里程

皇崗口岸重建竣工在即，政務司司長陳國基今日（6日）到港方口岸區視察，實地了解聯檢大樓的通關走線及設施布局、旅檢樓層的旅客通道，以及港方公共運輸交匯處的接駁安排。



他形容皇崗口岸重建項目不僅是港府積極參與國家發展戰略的重點工程，更是廣大市民翹首以盼的重大民生福祉，亦標誌港深通關邁向新里程。



政務司司長陳國基（左二）及保安局局長鄧炳強（左一）今日到新皇崗口岸港方口岸區視察。（陳國基FB）

政務司司長陳國基（左二）及保安局局長鄧炳強（左一）今日到新皇崗口岸港方口岸區視察。（陳國基FB）

保安局統籌跨部門工作小組 確保開通初期運作暢順

陳國基在社交平台撰文指，為確保開通初期運作暢順，港府已成立由保安局統籌的跨部門工作小組，成員涵蓋公務員事務局、運輸及物流局、運輸署、入境事務處、海關、警務處及消防處等多個部門。小組正密鑼緊鼓地籌備一系列綜合營運測試、公共交通路線試行，以及全方位應急演練和壓力測試。

政務司司長陳國基（前中）及保安局局長鄧炳強（前右）今日到新皇崗口岸港方口岸區視察。（陳國基FB）

陳國基巡視「聯合一站式」車道、旅客「合作查驗」自助通道

陳國基今天下午到口岸港方口岸區視察，實地了解聯檢大樓的通關走線及設施布局、旅檢樓層的旅客通道，以及港方公共運輸交匯處的接駁安排。

他又巡視了「聯合一站式」車道、旅客「合作查驗」自助通道，並聽取跨部門小組匯報最新的測試進度與人員部署。小組將借鑑啟德體育園開幕前的成功經驗，以「分階段推進、逐步加壓、持續優化」為主軸，進行涵蓋約20個類別、超過100個不同規模的演練和測試，循序漸進提升口岸負荷，並在每次測試後即時跟進問題、對症下藥。

政務司司長陳國基（右二）及保安局局長鄧炳強（右一）今日到新皇崗口岸港方口岸區視察。（陳國基FB）

陳國基表示，皇崗口岸重建項目不僅是港府積極參與國家發展戰略的重點工程，更是廣大市民翹首以盼的重大民生福祉。港深兩地政府一直保持緊密溝通與協作，他衷心感謝兩地同事連日來的辛勞付出，共同為口岸的順利開通作最後衝刺。口岸會在完成全部測試、確保運作全面準備就緒後正式開通。