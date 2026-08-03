流感｜7歲男童感染甲型流感併發休克及腦病變　情況危殆留醫PICU

​衞生署衞生防護中心今日（8月3日）公布一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，涉及一名過往健康良好的7歲男童。他自7月底起出現咳嗽及發燒等徵狀，直至今日病情惡化，反應遲緩，被帶到瑪嘉烈醫院急症室求診，獲安排留醫兒童深切治療部。其呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒（H3）呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克及腦病變，情況危殆。



防護中心呼籲，公眾時刻保持良好的個人和環境衞生，以預防流感及其他呼吸道疾病。



一名7歲男童自上月起出現咳嗽及發燒等徵狀，直至今日（3日）病情惡化，被帶到瑪嘉烈醫院急症室求診，經化驗證實感染甲型流感併發休克及腦病變，情況危殆。（資料圖片）

男童有接種季節性流感疫苗 潛伏期內沒有外遊

該名7歲男童，於7月27日起出現咳嗽及流鼻水，8月1日起出現發燒，直至今日病情惡化，被帶到醫院求診。經化驗後，證實對甲型流感病毒（H3）呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克及腦病變，他目前仍然留醫，情況危殆。

中心初步調查結果顯示，男童曾接種2025/26度季節性流感疫苗。他在潛伏期內沒有外遊。他的其中一名家居接觸者近日出現上呼吸道症狀，經快速抗原檢測證實對流感病毒呈陽性反應，但病況輕微，無需入院，現已康復。中心會繼續調查個案。

衞生署衞生防護中心呼籲，公眾時刻保持良好的個人和環境衞生，以預防流感及其他呼吸道疾病。（資料圖片）

防護中心總監：料流感維持高水平 甲型流感佔多

衞生防護中心總監徐樂堅醫生說，香港於6月底已進入流感季節，最新監測數據顯示，上周呼吸道樣本中流感病毒檢測陽性比率為10.65%，公立醫院的流感入院率為每一萬人口0.67，兩個指標在上周均有所上升。主要流感病毒檢測為甲型（H3）流感（佔48%），其次為甲型（H1）流感（佔41%）和乙型流感（佔11%），中心預料流感的活躍程度在未來數周均會維持在高水平。

他指，世界衞生組織較早前已公布2026/27年度北半球地區流感疫苗的成分建議，疫苗製造商正依據建議生產疫苗，以供年底使用。政府正積極進行2026/27年度季節性流感疫苗接種計劃的籌備工作，詳情適時公布。