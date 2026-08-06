JUPAS放榜｜有網民聲稱40.5分入讀港大醫科　醫學院指失實或追究

JUPAS大學聯招昨日（5日）放榜，一名女網民在社交媒體Threads宣稱自己以最佳六科40.5分的成績，獲港大取錄讀醫科（內外全科醫學士，MBBS），留言「啊啊啊啊啊啊感動到要喊出嚟......我要哭了......我地（哋）MBBS OCAMP見」。但根據醫學院公布，今年最低分為42分，引來網民討論。



港大醫學院今日發聲明澄清，指今年並無經聯招錄取任何成績考獲40.5分的申請人。院方對任何失實、誤導、或虛假之言論表示嚴正關注，並呼籲有關人士停止發布及散播相關資訊。院方保留採取法律行動及追究相關責任的權利。



一名網民在社交媒體Threads宣稱自己以最佳六科40.5分的成績獲港大內外全科醫學士（MBBS）取錄。（Threads截圖）

一名女網民在社交媒體Threads宣稱自己以最佳六科40.5分的成績獲港大內外全科醫學士（MBBS）取錄，更配上一張放榜結果截圖。該網民同時在帖文稱「呢幾年起SPCC（聖保羅男女中學）嘅生涯無白費了」。該帳戶現時在Threads已搜尋不到。

港大醫學院今日發聲明澄清，指今年並無經聯招錄取任何成績40.5分的申請人。（IG @hkumed）

不過翻查港大醫學院當日的公布，以最佳六科計，今年收生中位數為45分，與中大相同；港大醫學院最低入學分數為42分，比中大醫學院最低分數高1.5分。

港大醫學院8月5日公布今年收生統計，最低成績為42分，比中大高1.5分。(港大醫學院圖片)

港大醫學院：並無經聯招錄取任何成績40.5分申請人

港大醫學院今日發聲明澄清，指今年並無經聯招錄取任何成績40.5分的申請人。院方對任何失實、誤導、或虛假之言論表示嚴正關注，並呼籲有關人士停止發布及散播相關資訊。院方保留採取法律行動及追究相關責任的權利。

院方強調，一直秉持公平、公開、公正及擇優而錄的原則進行招生工作。任何有關收生成績、取錄資格或甄選程序的資訊，均應以本院及香港大學公布的官方資料為準。