JUPAS放榜｜24狀元中21人入2大醫學院　中大摘星勝、港大多一超狀

【JUPAS／DSE中學文憑試／港大醫學院／中大醫學院】大學聯招辦法（JUPAS）今日（8月5日）早上放榜，24名DSE中學文憑試狀元中，香港大學及中文大學各取錄12名狀元，當中21人入讀醫學院醫科課程。



中文大學表示，12位狀元均入讀內外全科醫學士課程及內外全科醫學士課程（環球醫學領袖培訓專修組別），當中四人為超級狀元。以超級狀元考獲七科5**、狀元考獲六科5**計，中大醫學院「摘星*」152粒。



港大取錄的12名狀元中，有9人選讀醫科，包括五位超級狀元，「摘星*」118粒。其他三位選讀「社會科學學士（政治學與法學）及法學士」或「工商管理學學士（法學）及法學士」課程。不過拔萃女書院狀元程熹在放榜日稱會到牛津大學攻讀電腦科學，故最終或只有11位讀港大。



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在7月15日放榜日，有20位狀元報稱會選擇留港讀醫科，當中有9人表示，會選擇中大醫學院；3人指會選擇港大醫科。其餘8人當日未決定報讀哪一間醫學院。

據已回覆《香港01》查詢的狀元中，有七人選擇中大醫學院，包括培正中學「超狀」熊鎧蕎、同校狀元何卓諾、保良局羅氏基金中學「超狀」黃樂彥、聖保羅男女中學「超狀」王繹嘉、保良局董玉娣中學狀元李心兒、嘉諾撤聖瑪利書院狀元姚祉琳、聖保羅男女中學狀元莊以臨。

另外，兩人回覆指會選擇港大醫學院，包括聖保羅男女中學「超狀」馬端行、同校的狀元蔡善行，均報稱會選擇傑出醫科學人課程。

嘉諾撒聖瑪利書院狀元姚祉琳，將入讀中大醫學院。（馮文傑攝）

中大醫學院錄12位狀元（4超狀） 港大醫學院錄9位（5超狀）

今屆醫科再度成大多數狀元選擇，中大表示，今年透過大學聯合招生辦法取錄四位超級狀元（七科5**）及八位狀元（六科5**）。12位狀元將入讀兩個醫科課程，包括內外全科醫學士課程及內外全科醫學士課程（環球醫學領袖培訓專修組別）。

港大今年吸納共12位「狀元」，包括七位超級狀元及五位狀元，其中一人經「學校推薦直接錄取計劃」取錄。他們將分別入讀「內外全科醫學士 - 傑出醫科學人」、「內外全科醫學士」、「社會科學學士（政治學與法學）及法學士」及「工商管理學學士（法學）及法學士」課程。

港大醫學院補充，入讀醫科共有九人，為五位超級狀元及四位狀元。

2026年中學文憑試DSE，協恩中學超級女狀元劉彥彤。（彭彥怡攝）

香港華仁書院的鄭子絃，在僅餘一成視力的視障挑戰下，成功克服學習障礙成為2026年DSE其中一位狀元。（吳美松攝）

有狀元轉軚報醫科?

未有選擇修讀醫科的三位狀元中，英華女學校「超狀」唐小雅回覆指，會到港大修讀法律及商業雙學位；香港華仁書院狀元鄭子絃回覆指，會到港大修讀政治學與法學雙學位課程；聖保羅書院「超狀」朱瑋韜之前稱會到港大修讀工商管理學學士（法學）及法學士，《香港01》正向他的學校查詢。

女拔狀元放榜日稱會到牛津大學升學 料不會入讀港大

拔萃女書院狀元程熹在放榜日稱會到牛津大學攻讀電腦科學，所以她雖然經大學聯合招生辦法報讀港大並獲取錄，但應不會入讀。

中文大學今年取錄了12位狀元，估全港狀元數目的一半。（資料圖片）

中大取錄14位「榜眼」 全部讀醫科或醫科雙學位課程

中大表示，今年透過聯招共取錄2,855名本科生，當中接近全數入讀Band A（首三志願）課程。以聯招取錄之新生比例，中大連續5年超逾八成。若以文憑試最佳五科成績計算，全港一半考獲5科5**或以上的尖子獲中大取錄。

中大指，共取錄了14位考獲五科5**級的「榜眼」，當中12人將入讀醫學院的內外全科醫學士課程（環球醫學領袖培訓專修組別），其餘兩人分別入讀內外全科醫學士課程及由商學院及理學院合辦的計量金融學及風險管理科學課程。

中大表示，有多達15個課程或專修範圍取錄了達33分或以上的學生，這些課程包括人工智能：系統與科技、文學士（中國語文研究）及教育學士（中國語文教育）、⁠計算數據科學、計算機科學與工程、數學精研、理論物理精研、⁠地理與資源管理學、藥劑學等。

中大入學及學生資助處處長劉善雅表示，未來將繼續致力提供優質教學、全面的學生支援及推動創新研究，協助同學發揮潛能，裝備他們成為具領導才能和承擔精神的未來領袖。

港大今年透過聯招吸納11位6科5**「狀元」。（資料圖片）

港大37位新生獲授予「明德學子」 合共得至少370萬元獎學金

港大表示，今年透過聯招吸納共12位「狀元」，他們將分別入讀「內外全科醫學士 - 傑出醫科學人」、「內外全科醫學士」、「社會科學學士（政治學與法學）及法學士」及「工商管理學學士（法學）及法學士」課程。今年，全港文憑試成績排名首 1% 的頂尖學生中，最大比例、超過一半選擇港大。

港大今年授予的「明德學子」合共37位，為各學院中考獲最佳文憑試成績（包括同分者）的考生，最佳六科平均達48.6分佳績。他們各獲得10萬元或以上的獎學金作為獎勵，鼓勵他們繼續追求更大的成就。

另外，港大今年錄取了33名本地非華語考生，人數為八大院校中最多；另向7名有特殊教育需要的學生發出取錄通知。

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅教授對今年的收生結果表示欣喜，他指整體文憑試最佳6科成績是近10年來的最佳紀錄。港大將繼續採用全面而綜合性的評估，發掘並錄取別具潛質的優秀學生，為他們提供多元的學習平台與豐富資源。

科大表示，今年合共取錄1,283名DSE考生。（資料圖片）

科大錄1283名考生 9課程取錄學生均獲摘星佳績

科大今年經大學聯合招生辦法合共取錄1,283名香港中學文憑考試學生，當中超過97%入讀Band A志願課程。科大指，當中收生分數最高的三個學科為理學士（量化金融學）、國際科研及工商管理學士（環球商業管理），最佳五科平均成績分別為38.92分、37.63分及36.63分。

科大指，共有9個課程經聯招取錄的全數學生均取得摘星佳績，包括國際科研、理學士（生物醫學及健康科學）、工程學 – 人工智能延伸主修、工商管理學士（金融學）、工商管理學士（環球商業管理）、理學士（經濟及金融學）、理學士（量化金融學）等。

理工大學（資料圖片）

理大：90%獲取錄學生入讀Band A志願課程

理大表示，今年經大學聯招共取錄約1,650名學生，當中約90%入讀Band A志願課程，整體學生平均分數創新高，最佳五科成績達33分或以上的學生人數繼續排名全港第三。

若以最佳五科成績計算，平均收生成績最高的三個課程依次為放射學（榮譽）理學士、醫療化驗科學（榮譽）理學士 、職業治療學（榮譽）理學士。

浸大今年經聯招取錄年紀最小的學生為16歲。（資料圖片）

浸大錄977位考生 年紀最小僅16歲

浸大表示，今年經聯招取錄了977名文憑試考生，包括16名非華語考生，Band A組別的學生佔整體取錄學生約七成。另外，今年經聯招取錄年紀最小的學生為16歲。

浸大指，大部份課程的收生分數與去年相比均有所提升，文憑試最佳5科收生平均成績最高的前三個學科依次為，中醫學學士及生物醫學理學士（榮譽）、傳理學學士（榮譽）（新聞與數碼媒體 / 公關及廣告）、文學士（榮譽）（中國語言文學 / 創意及專業寫作 / 英國語言文學 / 人文學 / 翻譯學）。

城市大學，2026/27年度循聯招途徑取錄人數約1,600人。（資料圖片）

城大錄1600名學生 電機工程等最多人選

城大表示，2026/27年度循聯招途徑取錄人數約1,600人，首三個志願報讀而獲取錄者所佔比率約80%。Band A組別中，取錄最多學生的科目為電機工程學、工商管理學士（會計）、工商管理學士（金融）。

至於城大平均收生成績最優的三個科目，為獸醫學學士、綜合生物科學與生物工程課程 、工商管理學士（環球商業）。

教大表示，今年透過聯招取錄約770名文憑試考生。（資料圖片）

教大錄770名考生 95%讀Band A志願課程

教大今年透過聯招取錄約770名文憑試考生，數字與去年相若。本科課程錄取學生超過95%為Band A組別申請人，平均收生成績理想。