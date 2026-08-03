港大醫學院研究：曾習樂器醫科生做手術速度快一成　技術評分高6%

學音樂的人手更巧？「剛學玩音樂那會，你永遠想像不到以後能幫我做外科訓練」港大醫科生葛倩恩四歲開始學小提琴時，從未想過音樂與手術之間有任何關聯。



但港大醫學院一項針對203名醫科生的研究發現，有學習樂器經驗的學生，完成外科手術任務的速度比沒有音樂背景的同學快約10%，技術評分高出6%。港大醫學院助理院長許長峯教授指「學樂器不是為了讀醫」，但數據和學生的親身經歷點出：那些年練琴培養的耐心與精細度，悄然成了手術台上的底氣。



港大醫學院助理院長許長峯教授（左）指「學樂器不是為了讀醫」，但數據和葛倩恩（右）的親身經歷點出，那些年練琴培養的耐心與精細度。（李可榆攝）

203名「白紙」醫科生參與研究 證音樂經驗與縫合技術呈正向關聯

港大醫學院助理院長（教學法及評核）許長峯教授招募203名未曾接受過外科訓練的「白紙」醫科生，先進行基礎外科技能教學（包括切割、縫合、打結等），再派發問卷調查他們的音樂背景。四星期後，由不知悉學生背景的外科醫生進行客觀技能考核。

結果顯示，有音樂背景的學生完成外科手術任務的速度，比沒有音樂背景的同學快約10%，技術分數亦高出6%。研究同時發現，無論學習的是鋼琴、小提琴還是結他，帶來的正面影響都沒有顯著差別；而即使只是隨興學習，並未考取高階級別的學生，表現同樣較佳。

「快並不代表好。」許長峯教授後續補充，研究同步考核操作質量，「手勢如果一開始學壞了，將來用這個手勢去做手術會出事。」不過他指速度可間接反映個人能力，醫生一旦技術駕輕就熟，操作速度通常會快於技術一般的人。

許長峯教授展示外科訓練所需要的工具。（李可榆攝）

4歲學琴醫科生 曾認為「音樂與醫學兩條路」 現感到有兩大收穫

「剛學玩音樂那會，你永遠想像不到以後能幫我做外科訓練」，現就讀港大醫學院內外全科醫學士課程六年級學生葛倩恩（Sien）四歲起在倫敦學習小提琴，五歲舉行首場獨奏會，11歲考獲演奏級文憑，其後定期於文化中心及大會堂等大型場地演出，近年更學習結他與歌曲創作。

她說：「高中只把音樂當單純消遣，完全沒覺得能帶來實際幫助。」然而這段音樂歷程，最終卻「音樂切切實實幫到了我！」

葛倩恩認為收穫分為兩大方面：一是打磨基本功。音樂和外科手術一樣，要反覆練習，形成肌肉記憶；二是學會扛壓。在香港文化中心等大型舞台表演有精神壓力，可「舞台表演跟做救命手術的壓力不是一回事」，正因從小學習在壓力下穩定發揮，她更能在外科中專注任務，不因壓力而分心。

葛倩恩現場演示外科手術任務。（李可榆攝）

學樂器不是為了讀醫 許長峯教授：最重要看學生興趣

「學樂器不是為了讀醫」，研究證實了音樂經歷與手術技能之間存在「強關聯」，但不是「因果關係」，許長峯教授認為不該「本末倒置」。他指出，研究目的是揭示音樂訓練帶來的優勢：手眼協調、專注、耐性及抗壓能力。這些特質有利學習各類精細操作技藝，不是成為外科醫生的先決條件，「最重要還是看學生的興趣。」

葛倩恩說：「年少時沉下心，反覆雕琢一門技藝，玩音樂練出來的耐心與精細度，就是我現在做外科手術時最重要的心態。」