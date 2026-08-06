機場無人駕駛列車T1段上午暫停停駛　T2一度大批出境乘客候車

機場無人駕駛列車今日（6日）因路軌有一處石躉發現石屎剝落情況，一號客運大樓（T1）東大堂至西大堂服務幾乎整個上午停駛，期間有經二號客運大樓（T2）離境的飛機乘客措手不及。



機場管理局表示，今日清晨約5時，在進行每日旅客捷運系統（無人駕駛列車）例行檢查時，在T1西大堂列車路段路軌有一處石躉發現石屎剝落情況，需要緊急維修。T1東大堂至西大堂的離港列車服務需暫時停止，至上午11時45分才恢復正常服務。機管局稱沒有收到乘客因事件而錯過航班的報告。



香港國際機場旅客捷運系統（無人駕駛列車）系統。（機管局圖片）

有今早離港市民表示，現場放置通告，指列車暫停服務，旅客如需前往10至80號閘口，須使用自動人行道，需時5至15分鐘；如往201至230號閘口，則需20至30分鐘。

有在二號客運大樓（T2）離境的旅客，拍攝到有很多人候車；另有網民稱「聽到好多人話仲有十分鐘就起飛，但下班列車將於8分鐘後到達」。

現場放置通告，指列車暫停服務，旅客如需前往10至230號閘口，須使用自動人行道。（Chris Tine @香港機場實況討論區FB）

機管局：沒有收到報告有乘客因事件而錯過航班

機管局表示，因應無人駕駛列車未能服務，已隨即啟動緊急應變措施，安排乘客使用旅客捷運系統往來一號客運大樓西大堂及中場客運廊，以及巴士接載旅客往來一號客運大樓東大堂及中場客運廊。 期間旅客捷運系統服務需要調整列車班次，旅客因而需要等候較長時間。

機管局沒有收到乘客因事件而錯過航班的報告，相關旅客捷運系統路段經搶修及檢查後已於約上午11時45分恢復正常服務。

另有網民上載二號客運大樓有很多人候車的照片。（Hinson Wong @香港機場實況討論區）

機管局對事件為旅客帶來不便，機管局表示歉意，亦感謝旅客的諒解。