西貢上空周二晚飄浮10條藍光柱　天文台：懸浮冰晶反射船隻光線

有多名居於馬鞍山至大埔的居民，在周二（4日）晚上約10時，看到東南方夜空出現約10條神秘湖水藍色的光線。天文台今晚表示，這是叫作「光柱」(Light Pillars) 的大氣光學現象，是來自光源的光線被大氣中的懸浮冰晶反射而造成，並不常見。天文台相信，市民所看到的光柱很可能是來自冰晶反射船隻照明設備的光線而形成。



有市民在8月4日晚上約10時在西沙路望向東南方向的夜空，拍攝到疑是「漁火光柱」光學現象。（ Khalid MAHMUD提供圖片）

有市民在8月4日晚上約10時在西沙路望向東南方向的夜空，拍攝到疑是「漁火光柱」光學現象。（ Khalid MAHMUD提供圖片）

城大非本地生周二晚上在西沙路 望向東南方夜光見神秘「光柱」

19歲攝影師、香港城市大學非本地學生Khalid MAHMUD向《香港01》提供數張周二（4日）晚上約10時在西沙路靠近企嶺下老圍相片及一段短片，可見夜空中出現約10條湖水藍色的光線，懸浮在空中，位置東南方、仰角約30度天空。

他估計是非常罕見的現象，其形態類似於「光柱」（Light Pillars）。當晚也有人報稱在大美篤見到該批神秘光柱。

有市民在8月4日晚上約10時分在西沙路望向東南方向的夜空，拍攝到疑是「漁火光柱」光學現象。（ Khalid MAHMUD提供圖片）

有市民在8月4日晚上約10時在西沙路望向東南方向的夜空，拍攝到疑是「漁火光柱」光學現象。（ Khalid MAHMUD提供圖片）

天文台指光柱現象並不常見 周二高空溫度和濕度有利冰晶形成

天文台指，大氣中於不同高度的懸浮冰晶反射來自地面光源的光線，如數量足夠，而反射方向與觀測者的觀看方向亦吻合的話，便可出現這種光柱的現象。這現象並不常見，最常見的是由太陽光所造成的光柱，或稱為日柱；月亮甚至人造光源的光線也可以造成光柱。

天文台亦指，翻查觀測數據顯示，周二當晚的高空溫度和濕度條件有利於冰晶形成。從天氣照片記錄亦看到於香港以東海域有不少船隻於海面使用強力照明設備，故相信市民所看到的光柱很可能是來自冰晶反射船隻照明設備的光線而形成。