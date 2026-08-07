宏福苑專家報告相片揭何偉豪黃金戰衣嚴重火損　或曾長時間觸高溫

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會上月17日完結， 獨立委員會網頁周四晚（6日）上載跨部門調查專組的中期調查報告，當中展示多張消防員何偉豪殉職當日的裝備相片，見到其俗稱「黃金戰衣」的防護衣、防煙頭套及防火靴等遭嚴重火損，報告指何或曾長時間接觸高溫或燃燒中的物件。

報告的總結提到，何偉豪展現了英勇及深切責任感。面對充滿挑戰及威脅生命的環境，他將他人安全置於自身安危之上，體現無私奉獻及盡忠職守的最高標準。



【大埔宏福苑火災・專頁】

【宏福苑大火YouTube Playlist】

何偉豪的防護衣有燒焦痕跡，左手的手臂位置嚴重損毀。（獨立委員會文件）

何偉豪防火褲的褲腳被燒焦。（獨立委員會文件）

何偉豪的頭盔遭受嚴重火損。（獨立委員會文件）

報告指，當日下午3時55分，消防處分區副指揮官（新界東）林浩俊在宏泰閣地下發現不省人事的何偉豪，當時何身穿「黃金戰衣」PBI Matrix 滅火防護褸及防護褲、消防局短袖衣、防煙頭套及防火褲。其後，何偉豪的呼吸器、頭盔和臉罩在宏泰閣31樓電梯大堂被發現。他的左手手套和錘在電梯大堂窗台上，而其消防靴則在宏泰閣地下被發現。

何偉豪的防護衣有燒焦痕跡，左手的手臂位置嚴重損毀。（獨立委員會文件）

+ 3

調查指出，何偉豪可能曾長時間接觸高溫或燃燒中的物件，導致短袖衣、防火褲、「黃金戰衣」防護衣、防煙頭套等遭嚴重火損。報告相片顯示，何偉豪「黃金戰衣」的左手手臂位置嚴重損毀；防火褲的褲腳受損，有燒焦的㾗跡。

何偉豪的橡膠消防靴有融掉的跡象。（獨立委員會文件）

何偉豪的橡膠消防靴有融掉的跡象。（獨立委員會文件）

相片亦顯示，何偉豪的橡膠消防靴有融掉的跡象。調查指，該消防靴根據歐洲防護標準（EN 15090:2012）設計，嚴重焚毀或因長時間接觸高溫或燃燒中的物件，相關高溫及時長超出防護極限。

報告又指，何偉豪多處皮膚燒傷，外加呼吸道發炎，反映他在火警中受到熱力損傷並吸入濃煙及高溫氣體。此外，他的氣道及肺部發現煙灰沉積物，顯示何偉豪生前曾有一段時間，在沒有佩戴呼吸器下，暴露於火場及濃煙中。

去年11月26日在大埔宏福苑大火中殉職的消防員何偉豪。（資料圖片／消防處提供圖片）

何偉豪進入宏泰閣。（獨立委員會文件）

何偉豪的呼吸器、頭盔和臉罩在宏泰閣31樓電梯大堂被發現。（獨立委員會文件）

報告總結：何偉豪展現了英勇及深切責任感

報告總結，何偉豪死於吸入火警煙霧及大面積燒傷，而頭部及頸部損傷是其他致死因素。何偉豪應對是次事件時，展現了英勇及深切責任感。面對充滿挑戰及威脅生命的環境，他將他人安全置於自身安危之上，體現無私奉獻及盡忠職守的最高標準。