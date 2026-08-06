宏福苑聽證會・30場最終總結｜橫跨五個月　記者場內場外有何觀察

為時五個月、合共30場的大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，於7月17日正式作結。《香港01》記者全程在場內場外採訪，感受到居民的痛與怒。

聽證會上不少居民都會抄筆記，亦多次有旁聽的居民和市民同時落淚。居民期望問責到底、改革制度，不要讓宏福苑大火變成一宗普通的新聞而被逐漸淡忘。



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宏福苑獨立委員會聽證會，每日都有大批記者採訪。（資料圖片 / 夏家朗攝）

聽證會分中環及銅鑼灣兩場地 記者席在最後排

聽證會分別在中環的展城館及銅鑼灣的中央圖書館舉行，展城館屬主場地，主席、委員、證人及律師團隊都在此。記者可自由選擇往展城館或轉播區旁聽，惟大部份記者傾向前往展城館，因可親身見到居民；轉播區的好處則是正對螢幕，方便錄下律師、證人及主席的樣貌，認人較容易。在主場館，記者席在最後排，大多只能看見律師的後腦勺，要站起來才勉強見到證人樣貌。

兩個場地各有特色，但共通點是每次入場都要安檢，不可攜帶飲料入場，若堅持要帶，需先喝一口才獲放行；每次出入亦要搜身搜袋。旁聽展城館的以居民為主，中央圖書館則較少居民，多是關注事件的市民。

聽證會不設錄音、錄影。法律團隊講解時，不時引述文件、政府電郵、播放電話錄音及片段，助旁聽者理解事件，惟這些資料並未上載至聽證會網頁。記者認為，若能將相關證據及資料一併上載，公眾將更易理解及消化聽證會內容。

宏福苑聽證會上，杜淦堃展示各方「責任網」。圖為記者記錄後，再用AI重製。（香港01製圖）

會上播放資料不公開

此外，聽證會不得錄音、錄影，法律團隊講解時 ，不時會引述文件，政府電郵、播放電話錄音、片段，令人更好理解事件。遺憾地這些資訊，無擺入聽證會的網頁中。記者認為如果可將這些證據、資料都擺在網頁中，相信公眾可以更易理解及消化聽證會的內容。

居民聽足30場、抄筆記

旁聽席上，有年長的宏福苑居民欲了解事件真相，自備紙筆抄筆記，小休時不時互相討論。從最初開案陳辭和居民作供，記者感受到居民的憤怒。

例如其中一名證人蘇先生，在事發前兩個月，向消防處查詢發泡膠封窗是否易燃，處方當時指無特別規管，最終就如剛才所述，發泡膠是導致火勢蔓延的原因之一。居民都質疑為何投訴未獲正視，不幸地蘇先生的爸爸媽媽，亦在火災中罹難。

蘇先生。（資料圖片／夏家朗攝）

遺屬攜亡父遺物

聽證會首日，公布了一段宏昌閣婆婆，臨終前打999的電話錄音。原來這段錄音正是蘇先生的媽媽，他在當日才知悉，殉職消防員何偉豪被派往救其父母。他知道這件事後好心痛。記得當日與他做訪問，他展示了爸爸遺物。那是一張手錶相片，時間停留在大火一刻，大約在4時04分，他希望爸爸可以見證著，可沉冤得雪。

這段日子，蘇生蘇太不時會旁聽，除了想尋求「真相與公義」，亦希望問責到底。有時聽到會上內容會有情緒，居民之間都會互相扶持、圍爐取暖，這是會上的一絲安慰。

蘇先生父親的手錶。（受訪者提供）

居民怒與痛

居民憤怒的時刻很多。聽承建商、不同涉事方的供辭，知道了更多有關事件的細節會生氣；聽完政府部門作供，認為他們推卸責任，亦很生氣。他們受訪時常常提及無出席作供的人，包括黃碧嬌，被居民推翻了的法團主席鄧國權，他們會提及希望黃碧嬌作供，因想知道黃碧嬌與收授權票爭議的關係，有部份居民就會很想查出事件是否涉及圍標。

居民證人李俊豪。（資料圖片／湯致遠攝）

憤怒以外還有心痛。住在宏泰閣的居民李俊豪一家六口與外傭同住大火中其母親、胞兄及15月大姪女及外傭離世。他要重提當日如何與媽咪哥哥保持通話，最後一刻他所見到的畫面，如何見到一個個倒下，他自己如何向警察、消防求助。

聽證會上，大家聽到這些內容，情緒都很波動。李俊豪更說不奢望往後有何生活，只望有生之年幫離世的家人發聲。當時好多人抽紙巾的聲音，望到場內不少人都尋找紙巾，抹眼淚。跟住主席陸啟康都哽咽話「我哋會盡力搵真相」，當時大家都要消化這種情緒。這是記者其中一個感受最深的時刻。

聽證會外不少記者採訪。（資料圖片／夏家朗攝）

感謝居民信任受訪

作為紀錄者，我們很感謝部份居民即使面對創傷，都仍願意在會上作供，亦感謝居民願意，接受傳媒訪問、信任我們。

聽證會完結，我們認為只找到部份答案，現時聽證會在部份證人無作供的情況下告一段落。正如主席陸啟康所說，即使他們作供亦未必會如實作答，相信會上盡可能披露的事實，都只是真相的一部份，可能有更多資訊，例如可能會在將來刑事審訊中逐漸浮現。現階段我們能做的就是不要遺忘這件事和168條人命，記住這沉痛的教訓。

五個月來，看到對部份居民來說，他們的痛苦從無離開，直至現在仍有好多居民睡不着覺，要看精神科醫生、接受心理輔導等，有人不停思念已離世的家人，仍活在傷痛之中。我們無辦法明白他們經歷的傷痛，只可持續關心事件，不能忘記這場前所未見的世紀災難，亦不能讓同樣的事情再發生。

宏福苑聽證會，獨立委員會代表總結陳辭，在關於圍標的章節中，引用三篇《香港01》報道。（香港01記者攝）

委員會引《香港01》調查 揭圍標疑雲

大火後，《香港01》都有不少調查報道，例如按每個物料去解構不同部門的監管問題，大維修授權票等問題。

獨立委員會的總結陳辭，引用了傳媒的調查報道，包括三篇《香港01》的報道以及《集誌社》的一篇報道佐證圍標的問題。

報告料10月出爐 業權收購限期將至

有居民說聽證會，只是一個開始而不是結束，可能對不少香港人來說，重複接收類似資訊很累、看新聞很累。有居民擔心宏福苑大火已變成一宗普通的新聞，但除了期望委員會最終報告出了之後，會有一系列的追責及改革外 ，我們亦要持續跟進，之後如何釐清、追究責任，持續跟進事件的後續發生。報道的意義是為了表達真實的聲音，更是從慘痛的教訓中學習，不再讓悲劇再度發生。

下一階段就是撰寫報告。消息指，委員會最終報告，預計要到10月下旬才能提交，而8月31日是政府定下，收購業權的最後限期。9月19日前亦會開多一次業主大會。政府亦表示，居民即使出售業權，亦可以再上樓收拾，《香港01》會繼續跟進。

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宏福苑聽證會・30場最終總結｜橫跨五個月 記者場內場外有何觀察

《香港01》宏福苑五級火專頁

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