宏福苑｜消防專家報告認同如棚網阻燃　火勢或起火之初已自行熄滅

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會上月17日完結， 消息指，委員會最終報告預計要到10月下旬才能提交。獨立委員會網站周四晚（6日）上載跨部門調查專組的最終調查報告等多份文件，包括獨立委員會委任的消防工程專家 Asif Sohail USMANI和江黎明的專家報告文本。報告指，煙霧滲入樓梯間及電梯大堂是致命傷亡的主要原因 ，而大廈的凹槽結構（光井）製造了不受控制的煙囪效應 ，而非阻燃安全網（俗稱棚網）起到連續垂直引信作用，使火焰數分鐘內蔓延跨越所有樓層。

此份專家報告認同，如宏福苑安全網和帆布具有阻燃性能，初始火源可能已經自行熄滅，而不會導致天井內的可燃物料著火，火勢可能不會擴大，宏福苑的火勢蔓延程度將大為降低，受火襲擊的建築物也會較少。



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獨立委員會委任的專家、理大建築環境及能源工程學系副教授及副系主任江黎明（右）6月25日曾出席宏福苑大火獨立委員會聽證會作供。（ 資料圖片/湯致遠攝）

獨立委員會委任的消防工程專家Asif Sohail USMANI和江黎明於6月25日曾出席聽證會作供，解述他們領導進行的專家調查報告內容，而周四上載到委員會網站的該份專家調查報告文本指出，煙霧滲入樓梯間及電梯大堂是致命傷亡的主要原因。

報告指在最多人傷亡的宏昌閣及宏泰閣，前者81名死者中有 24人死於公共走廊及樓梯間後者的82名死者中有38人死於這些區域，而有關地點沒有大量可燃物料，證實吸入煙霧、即非接觸火焰很可能是致死原因。

專家總結宏福苑大火是系統性失效，由「一連串失誤」所導致，容許無阻燃性能的可燃物在光井凹槽堵積，致光井一起火，火勢噴發如「火山爆發」。（資料圖片/梁鵬威攝）

報告提到宏福苑大廈的梯形凹槽空間（光井）起到了垂直煙囪的作用，在專家模型測試見到，底部50兆瓦的火災，火焰在數秒內就超過了100米高，而在相同條件下，單一平面外牆產生的火焰僅為33米，因此梯形凹槽空間（光井）結構將局部火災演變成包圍整座建築的大火。

對於火勢蔓延及由此造成的傷亡情況，報告認同另一政府委任的專家袁國傑報告所指，如果宏福苑使用的安全網和帆布具備阻燃性能，起初的火勢或者會自行熄滅，從而避免火勢蔓延，受波及的建築物數量亦會減少。

Asif Sohail USMANI和江黎明的報告亦分析了起火及逃生時間線，指出宏昌閣的樓梯間在當日下午2時56至57分時已經充滿濃煙，然而絕大多數住戶由於火警警報系統被停用以及發泡膠遮蔽物阻擋了對外部火災的視線，並未收到警報。主要逃生路線的可用安全疏散時間就已經降至零。

獨立委員會委任的消防工程專家，香港理工大學建築環境及能源工程學系建築科學和消防安全工程講座教授Asif Sohail USMANI於6月25日曾出席宏福苑大火獨立委員會聽證會作供。。（湯致遠攝）

在6月25日的聽證會，兩位專家就提出11項建議，包括禁止相鄰大廈、即相近少於60米的大廈同時被可燃物覆蓋、禁止於光井使用可燃物、大維修個案要逐個審批、檢視強制驗樓制度等。不過，提到禁止於光井使用可燃物時，獨立委員會主席陸啟康質疑其可行性，指出英國格倫菲爾大廈（Grenfell Tower）大火發生後，當地外牆禁止使用可燃物料，令工程成本增加十倍，使當地工程「很大壓力」。