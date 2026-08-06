宏福苑聽證會・30場最終總結｜政府、獨立委員會定責為何不一

宏福苑大火獨立委員會聽證會，從3月開始、橫跨五個月，到7月17日第30場作結。聽證會分開六輪，前五輪的27場《香港01》都有總結報道。第六輪主要是不同持份者的總結陳辭，有涉事方只提交書面陳辭，有些則由律師代表讀出，包括消防承辦商、宏福苑法團、居民等。

政府代表總結，責任全在承建商。獨立委員會代表總結，認為承建商要負主要或最終責任，宏業和鴻毅罔顧居民安危，應予「最嚴厲斥責」；消防安全缺失的責任在於四個政府部門，即房屋局獨立審查組（ICU）、屋宇署、消防處、勞工處。



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2026年7月17日，宏福苑獨立委員會聽證會最後一日，獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃（右）。（蔡正邦攝）

總結陳辭之中最重要的是政府代表和獨立委員會代表的部份。7月16日，獨立委員會早上9點半，上載400頁的英文全文和中文摘要。政府代表結論就是負有首要責任的專業人士及其他私營持份者，蓄意欺瞞和敷衍塞責，濫用了旨在保障公眾的機制，辜負了政府，及監管架構的信任和期望。

政府代表：責任全在承建商 首要責任並非政府

總結了六個因素指責任全在承建商。政府代表律師孫靖乾說，工人吸煙的問題，政府已經多次提醒。非阻燃棚網是因為假證書，他說ICU有做到燃燒測試，但無講到有人吹熄，但房屋局獨立審查組（ICU），仍然批准過關。他說如果這樣認為ICU令欺詐成功，是不公允的，還有易燃的發泡膠封窗，是因為宏業騙了ICU其他不阻燃的物料。勞工處有檢控紀錄，反映已採取行動「做咗嘢、執咗法」。

後樓梯開生口，政府代表就指是顧問公司，無履行法定責任；警鐘失效，是因為消防承辦商無向消防處申報。火警系統停用，消防處「無法得知」，因此「無法」加強跟進或行動。

孫靖乾說專業人士要自覺自律，不應事事依賴政府規管。政府提出改善措施，不應被理解為大火前有失誤失責，若認為政府部門是始作俑者的是偏頗的。將系統弱點變做成因，不符事實、不公允。

政府代表說已推行七方面全面改善措施，當中包括落實棚網抽查制度，改革ICU（房屋署獨立審查組），取消預約巡查，關閉消防裝置，由通報改為審批制，超過60日上限會發出火警危險通知書等。

委員會點名四政府部門失責

最後一場7月17日是獨立委員會首席代表，資深大律師杜淦堃總結陳辭。同樣是早上9點半上載600頁英文。杜淦堃懇請委員會裁定消防安全缺失的責任在於四個政府部門，即房屋局獨立審查組（ICU）、屋宇署、消防處、勞工處。委員會亦指，即使指稱承建商及顧問蓄意欺瞞監管機構，亦不能作為任何辯解。欺瞞行為之所以得逞，全因監管機構，自身的行事方式，提供了可乘之機。

獨立委員會點出四個承辦商的責任。承建商宏業偷工減料、造假棚網證書、拒絕分期施工、無人阻止工人吸煙、無為工人提供消防培訓。顧問公司鴻毅無監管棚網及發泡膠，持牌人做橡皮圖章。棚網的二判「盈利豐棚業」，購買非阻燃棚網。開生口的承建商「志富建築」，聲稱後樓梯本身的窗不防火，欲以此證明開生口影響亦不大。另外，宏業申請開生口、鴻毅「秒批」，是不能接受。

這些公司都要負主要、最終或監督責任，批評宏業和鴻毅罔顧居民安危，應該要被委員會予以「最嚴厲斥責」。

部門收投訴 處理手法：「唔關我事」、「揾法團」

政府部門的責任是什麼？杜淦堃就指ICU監察只是看文件，註冊檢驗人員（RI）逝世兩年才知道，收過41宗投訴。部門處理方法有四種，一是「不關我事」、二是「找鴻毅」、三是「找法團」、四是「無聯絡方法就不跟進」。屋宇署從來無抽查強制驗樓，消防處將火警風險外判，漠視投訴。勞工處對法例理解有問題，工人吸煙零檢控。

管理公司關總電掣：如消防承辦商在場不會發生

今次事件造成大量傷亡，其中一個原因是火警鐘沒響。俗稱「刀掣」的消防總掣，是物管公司置邦（ISS）的電工錯誤關閉的，因為受承建商「宏業」指示，將消防水缸放水的時候關，理由是「以免引起事故」。置邦代表總結稱，電工不知道會同時關上火警警報系統，又指當時無消防承辦商監督。如果承辦商在場，相信意外不會發生。

消防承辦商：有警鐘響仍難逃生 陸啟康斥難接受

宏福苑有兩個消防承辦商。負責年檢的「宏泰消防」事發前已經知道消防水缸無水，亦見到消防總掣被關掉，代表無火警鐘，但都沒通報消防處。「宏泰消防」提交的書面總結就稱，在現行監管框架下，公司發現火警警報系統被關閉，無責任及適當渠道通知消防處。

另外一個是，由宏業聘請的大維修消防承辦商「中華發展」。董事梁秉基承認是「橡皮圖章」，提交85張消防裝置關閉通知書（SDN），實際上無到場巡查。

代表律師說，即使警鐘正常運作，也要思考宏福苑的情況是否有足夠時間逃離。獨立委員會主席陸啟康即打斷指，「你唔好話畀我聽消防鐘冇用」，認為對方的講法好難接受。

損毀嚴重宏新閣有響警鐘 居民多54分鐘逃生

獨立委員會代表杜淦堃都有提到，走火樓梯被濃煙攻陷，令宏昌閣、宏泰閣居民無法逃生。若警鐘運作正常、樓梯窗戶無改生口，在樓梯的遇難者可能有多些時間逃生。

有兩名居民死亡的宏新閣燒毁嚴重，但因為有響過火警鐘，居民多了54分鐘逃生，逾70個單位的居民能及時離開。他說大火發生時，沒有任何一個有效的渠道通知居民逃生。警鐘無響，消防車到場後亦按慣例關掉警號。

一億建立手機緊急警示系統用不着

杜淦堃亦特別提到，政府用了1億元建立的手機緊急警示系統：「大家都記得緊急警示系統，新冠疫情令全香港手機都有響過嘅系統，按當時指引根本用唔着。」

競委會：香港長期有系統化的圍標集團

關於圍標的問題，競委會與市建局都有總結到。競委會指香港長期有系統化的圍標集團：三合會會行賄、暴力威嚇、干擾揀選，有工程公司同被不同圍標集團招攬。市建局指局方非負責打擊圍標的執法機構，招標妥無法防止串通，只是「減低」圍標屏障，卻非堡壘。

杜淦堃又提到圍標是常態，掛名的註冊檢驗人員（RI）是「標配」，猶如「成場波嘅球證被收買」。市建局招標妥是「假把關」，反而增加了圍標的認受性。

委員會批評部份人拒作供：擺明車馬不理公眾利益

第五輪聽證會一開始，委員會主席陸啟康宣布不會向特首建議將委員會轉為法定的「調查委員會」，即無傳召權。當時他說，部份人無親身作證或接受盤問，但就算他們出席後都不見得對釐清事實有幫助，亦不能保證他們會合作，可以答非所問，個人追責不是委員會工作範圍。

但杜淦堃開場時批評部份人拒絕作證，是擺明車馬不理公眾利益調查令人感到遺憾，懇請委員會對他們作出不利推論。他在此部分無指名道姓，翻查資料，無出席作證的有大埔區議員黃碧嬌，前法團主席鄧國權，承建商宏業董事何建業、侯華建，顧問公司鴻毅，註冊檢驗人員吳躍等。

黃碧嬌稱收約20張授權票 委員會檔案揭收279張

他提到黃碧嬌及另一區議員梅少峰，稱無證據顯示他們參與圍標及反競爭行為，任何涉受個人或民事、刑事的責任，都非委員會的職責。

不過杜淦堃下午突然指，黃碧嬌在書面供詞，承認在挑選顧問鴻毅及工程公司宏業的。兩場業主大會中，收約20張授權票，但杜淦堃說發現了一個名為「授權黃碧嬌的單位」的檔案，入面一共有279票，當中大部份未指名委任她為其代表。

黃碧嬌第二次書面回覆 終認收279張授權票

黃碧嬌第二次書面回應終於承認共收集279張授權票，當中只有20多張是授權她本人，其餘為授權其他人，她的辦事處是僅為代收，她又否認有洗樓索取授權票或刁難取回授權票的居民。她又說2021年業主大會時一舉一動被時任民主派區議員姚鈞豪嚴格監察。

姚鈞豪反駁指當時目擊有居民「被授權」予不認識的「林女士」，與當事人理論，但黃碧嬌介入保護「林女士」，當年《獨立媒體》記者拍攝到全過程。

另外拒絕親身作供的，宏業董事何建業、侯華建亦有書面回應。他們否認圍標、偷工減料，說宏業盡力做到「高於行業標準」，測試過發泡膠品質良好，無燃燒迹象。

2017年英國格蘭菲爾大火後，調查委員會製作了「Grenfell web of blame」圖表，說明責任誰屬。（Counsel to the Grenfell Tower Inquiry）

展出英國大火「責任網」 製作港版 無一指向自己

英國格蘭菲爾大火發生於2017年，樓高24層住宅大廈嚴重火災，72人罹難。調查委員會製作了，「Grenfell web of blame」圖表，中文可以翻譯為，「責任網」或「卸責網」圖表。

宏福苑聽證會上，杜淦堃展示各方「責任網」。圖為記者記錄後，再用AI重製。（香港01製圖）

杜淦堃說這個圖表，說明各部門如何推卸責任，將責任指向其他人 。之後他亦在聽證會的大螢幕展示了一個香港版本，他一邊指一邊講，見到大火各單位都指控其他人，不同機構、單位，都有自己的角色，但無人指向自己，任何一個單位如果做多一點，傷亡都會減少。

結語永誌不忘、無從抵賴

杜淦堃說無一個單位要負全部責任，明顯涉及不同個體，環環緊扣的問題，他說結案陳辭對各單位的嚴厲批評，不是輕率作出。每項批評都是經扎扎實實的證據，他們無得抵賴。

他說對罹難者最好悼念，就是不折不扣落實改革，香港的社區不可以再有同類悲劇。杜淦堃向罹難的168人，包括殉職消防員何偉豪致以深切哀悼。罹難者名單會記載入委員會正式紀錄，永誌不忘。獨立委員會主席陸啟康最後哽咽說，相信無完整及有事實支持的交代，所有慰問都是空談。

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宏福苑聽證會・30場最終總結｜政府、獨立委員會定責為何不一

《香港01》宏福苑五級火專頁

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