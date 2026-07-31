仁濟醫院前醫生涉虛報工時騙11萬酬金　醫委會判停牌3個月緩刑1年

仁濟醫院前駐院醫生王文灝2017年至2019年期間涉虛報服務時數，詐騙醫管局逾11萬元特別酬金，2023年被判160小時社會服務令，醫委會今日（31日）就該宗個案展開研訊。研訊小組表示，被告認罪態度誠懇，又有多位醫院同事讚揚其工作勤力，惟涉及刑事定罪寬免程度會比其他個案低，遂判王文灝停牌3個月，緩刑一年。



仁濟醫院前駐院醫生王文灝被指虛報執勤時間，騙取醫管局特別酬金逾11萬，今日（31日）在醫委會研訊判停牌3月緩刑一年。（林子慰攝）

王文灝為仁濟醫院前駐院醫生 2023年被判160小時社會服務令

案情指，王文灝2017年至2019年任仁濟醫院駐院醫生期間，虛報168小時到屯門醫院急症室的執勤時間，騙取醫管局特別酬金逾11萬，而王於2023年已遭裁判法院法官判處160小時社會服務令。

醫委會今日就該個案展開紀律聆訊，研訊小組主席為蔡堅。代表王文灝的辯方律師林趣怡求情時表示，王文灝當年錯誤地以為只要完成在仁濟醫院的所有工作職責，就可以離開醫院前往屯門醫院執勤，又錯誤地認為，只要達到每小時要求診治的目標病人數量，在屯門醫院停留到時長可以少於申報時間。

仁濟醫院前駐院醫生王文灝被指在2017年至2019年期間，虛報168小時到屯門醫院急症室的執勤時間，騙取醫管局特別酬金逾11萬，圖為王文灝的律師團隊7月31日出席醫委會聆訊。（林子慰攝）

求情指視公立醫院工作為終身志願 因案被解僱已造成嚴重打擊

林趣怡續稱，被告視在公立醫院工作為終身志願，但因該案被醫管局解僱，對他造成嚴重打擊。另外，又呈上多封屯門醫院及仁濟醫院同事的求情信，反映被告工作態度認真。

醫委會指誠懇認錯、有深刻悔意 惟涉刑事定罪寬免程度會比他案低

醫委會聽取辯方求情後表示，對於被告認錯態度誠懇，對他在求情信中表達的悔意感到深刻。不過，該案涉及刑事定罪，寬免程度會比其他個案低，考慮到需保障公眾對醫生的信任，最後判處該名醫生停牌3個月，緩刑一年。