未來的改革可杜絕？隔15年開庭不提證供結案　醫衞局促醫委會解釋

繼雙非腦癱嬰案研訊遭拖延16年後，周三（29日）再有一單拖延15年的眼科手術投訴個案曝光，醫委會研訊小組最後因控方不提任何證據，宣判指控不成立。醫衞局表示尊重裁決，但已要求醫委會秘書法律代表就不提證供起訴決定作進一步解說以釋除公眾疑慮。



今次個案，研訊小組曾接納被告的眼科醫生要求發還個案予初步偵訊委員會，來來回回下個案最終隔15年始開庭，而政府早前提出改革醫委會方案中，涵蓋廢除發還機制以及就研訊程序發出實務指示等，冀改革導致個案延誤的痛點。相關修例將於下月25日在立法會法案委員會議。



繼雙非腦癱嬰案研訊遭拖延16年後，昨日（29日）再有一單拖延15年的眼科手術投訴個案曝光，醫委會研訊小組最後因控方不提任何證據，宣判指控不成立。（資料圖片）

一名女病人2011年向醫委會投訴眼科醫生饒文杰專業失當，等候研訊期間，饒文杰曾申請將個案發還初偵會，又曾申請司法覆核醫委會決定，至周三才展開研訊。最終，醫委會研訊小組在考慮控方不提任何證據及醫委會法律顧問意見下，宣判指控不成立。

涉案醫生饒文杰昨日（29日）未有出席研訊，圖為其代表律師。（資料圖片 / 洪戩昊攝）

醫衞局今日表示，尊重醫委會研訊小組根據個案情況所作的裁決，不評論個案內容及研訊小組程序，但已要求醫委會就不提證供起訴決定進一步解說，以釋除公眾疑慮。

2026年7月5日，醫委會雙非嬰兒腦癱案判決出爐後，病人父母黎志堅（中）及彭紅英（右）、社區組織協會幹事彭鴻昌（左）見傳媒回應判決。（資料圖片 / 何頴賢攝）

早前遭拖延研訊16年的腦癱嬰案引起社會熱議，觸發政府改革醫委會，冀改善處理申訴機制。醫衞局指出，今年6月向立法會提交《2026年醫生註冊（修訂）條例草案》（《草案》）中，已有一系列建議改善相關程序，尤其針對導致個案延誤的痛點。

翻看《草案》，當中提出將初步偵訊委員會及研訊小組分別改名為「醫務調查組」及「醫務審裁團」，並由政府委任的獨立審裁員主導；賦權醫委會就研訊程序發出實務指示，以及訂立申訴程序的時間指標；廢除審裁團將個案發還回調查組的機制等。

該《草案》已於7月8日於立法會進行首讀及動議二讀。立法會已成立法案委員會，將於8月25日就《條例草案》展開審議。