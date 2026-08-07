全球醫療峰會開幕　梁錦松：香港是中國創新醫療通往全球的主入口

第二屆全球醫療峰會今日（7日）在香港會議展覽中心開幕，超過3,000醫療、科研及投資代表參與，討論AI技術及科研等議題。



第二屆全球醫療峰會今日（7日）在香港會議展覽中心開幕，超過3,000醫療、科研及投資代表參與。(大會提供圖片)

第二屆全球醫療峰會今日（7日）在香港會議展覽中心開幕，超過3,000醫療、科研及投資代表參與。(大會提供圖片)

全球醫療峰會由新風天域集團與香港投資管理有限公司（港投公司）聯合舉辦，匯聚約200位演講嘉賓，圍繞AI技術發展、前沿科研、臨床轉化、資本支持與科技賦能等多個維度，探討醫療健康領域的創新如何走向臨床及患者。

香港投資管理有限公司（HKIC）行政總裁陳家齊。(大會提供圖片)

香港投資管理有限公司行政總裁陳家齊致辭時表示，科技是港投公司重點布局的賽道之一。本屆全球醫療峰會匯聚資本、科研和醫療社群，是香港主動接觸具潛力、擁有前沿技術的企業和團隊的重要平台。

新風天域集團聯合創始人兼董事長梁錦松。(大會提供圖片)

新風天域集團聯合創始人兼董事長梁錦松表示，香港具備三項獨特條件，是中國創新醫療與生命科學產業通往全球的主要入口之一。條件包括香港醫院及研究以國際標準運作，具全球公信力；金融市場與全球資本連結，可協助大陸生命科學公司拓展海外布局等。

梁錦松也指出，隨着中國生命科學創新走向世界，中國的醫療服務也正成為國際病患的選擇目的地。他相信，入境醫療服務在未來十年將顯著成長，而香港、大灣區都將在此趨勢中扮演關鍵角色。