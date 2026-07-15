新風天域｜傳涉富途內幕交易案　梁錦松公司急發聲明　否認有關

內地早前嚴厲打擊非法跨境炒股，更在5月22日公布多項措施及罰則，富途及老虎等3間海外券商被罰款逾18億元人民幣，公司股價也大冧。不過，美國做市商海納國際集團(SIG)其後指出，內地公布有關罰則前夕，有交易對手先行沽空富途及老虎，因而發起針對逾百名匿名交易員興訟。其後城堡證券亦加入今次訴訟，指出因內幕交易損失2,800萬美元。

目前，由SIG發起、城堡證券加入的內幕交易訴訟也不斷出現新進展，首批被告身份曝光，包括一家名為New Frontier Investment Management Limited的實體，以及一位名為Wenlei Song的自然人。有內媒直言，上述企業名稱與香港新風天域集團(New Frontier)旗下一家企業完全相同，不過新風天域集團急發聲明否認與內幕交易有關，以避免因名稱相似引發的誤解。

新風天域集團由香港前財政司司長梁錦松和黑石集團前董事總經理吳啟楠於2016 年聯合創立。

由SIG發起、城堡證券加入的涉富途的內幕交易訴訟也不斷出現新進展。

新風天域否認參與富途內幕交易案

該集團回應指，涉案主體並非新風天域集團企業成員，集團及其子公司或關聯實體均未從事與報道所涉事項相關的任何公開證券交易。

同時，集團及其董事、高管和員工均未收到任何法院、監管機構或執法機關就該事項發出的傳票、調查通知、問詢或任何其他形式的聯繫。

集團補充，任何人故意誤導，將保留依法追究的權利。