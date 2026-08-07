會計偷拍校服女生裙底　被發現後回應：不好意思　認罪稱一時衝動

41歲男會計師涉在去年5月，在調景嶺地鐵站的扶手梯上偷拍17歲女學生裙底，被發現後向對方表示：「不好意思。」然後離開，其後警方在反罪惡行動中拘捕他，他警誡下承認因一時衝動犯案。男會計師今（7日）在觀塘裁判法院承認一項「非法拍攝或觀察私密部位」罪（KTCC1192/2026）。裁判官劉淑嫻把案件押後至8月25日，以待為索取被告的社會服務令報告，期間他續准保釋。



被告梁志強（41歲，會計師）承認1項「非法拍攝或觀察私密部位」罪。控罪指他於2025年5月9日，在調景嶺港鐵站往2號月台的電梯上，出於觀察或拍攝女子X的私密部位的意圖，用手機偷拍女子X的衣服下方。

被告梁志強在觀塘法院認罪。

事主發現被告伸手機到其裙底

案情指，案發地點有閉路電視覆蓋，事主和被告互不認識。在2025年5月9日，事主身穿校服裙，乘坐向上行的扶手電梯。事主向後望先，發現被告在她身後，把手機伸到校裙下方，鏡頭朝上。她隨即質問被告：「你想做乜？」被告回應：「不好意思。」然後離開。事主其後就事件報警。

警方憑閉路電視識別被告

警方憑閉路電視識別被告。至2025年5月20日，警方在行動中認出被告，並把他拘捕。被告警誡下承認，因一時衝動犯案。警方其後檢取了被告的手機，並未發現涉案照片。