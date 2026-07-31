每數天偷拍女友長女沐浴一次持續數月　管工認製兒童色情物囚18月

地盤管工與女友及女友兩名女兒同住時，被指性侵女友的幼女，但經審訊後被裁全部罪名不成立，但警方調查時卻發現，管工曾每隔數天便偷拍女友長女沐浴，且持續了數月，他並一直把影片儲在手機達數年。管工審訊前已承認製作兒童色情物品和窺淫罪，案件（HCCC246/2025）今（31日）在高等法院判刑。法官游德康指，被告有根深蒂固的隱蔽性滿足模式，亦缺乏同理心，影片長放手機亦增外泄風險，這事亦影響事主對他人的信任，判管工入獄18個月。



被告CLH（48歲，地盤管工）被控兩項非禮罪和兩項強姦，指他在2021年8月，在天水圍某單位內兩度非禮和兩度強姦X。

被告CLH在高等法院認偷拍女友的長女沐浴數月，被判囚18月。(黃浩謙攝)

求情稱事件不涉威嚇

辯方求情指，被告在審訊期間多番強調，要求不要傳召其女友作供，擔心會影響其家庭關係。游官另引述求情指，本案案情屬最輕微類別，不涉及威迫恐嚇，而且被告即時認罪，望法庭輕判。

事主對Y產生嚴重心理負擔

法官游德康引述事主Y的心理報告指，她現年18歲，因事件產生嚴重心理負擔，出現入睡困難的情況，在提起被告及洗澡時亦會感到困擾，但未達創傷壓力的程度。Y持續出現入侵性記憶，案件影響她對他人的信任感，建議她要持續接受心理治療。

被告有根深蒂固的隱蔽性滿足模式

游官續引述被告的心理報告，指他有短暫的窺淫興趣，並為此建構說法。官稱，被告有根深蒂固的隱蔽性滿足模式，亦缺乏同理心，建議進行心理輔導，改善其扭曲的觀念。

被告每隔幾天便偷錄Y沐浴

游官判刑時指，上述影片確認為一級淫褻物品，內容沒有挑逗的意味。被告每隔幾天便偷錄Y沐浴，行為持續兩個月，其實可視為11次重覆犯案。且被告為Y母親的男友，與她們同住，二人關係與繼父繼女無異，故屬辜負信任及違反誠信，乃加刑因素。被告沒有刪除影片，並把它們儲存在手機內達三年之久，加大了影片外洩的風險。在考慮影片的內容及數量，以及對Y造成的影響等全部因素後，終就兩罪判囚18個月。

警方調查被告涉強姦X時發現偷拍Y的影片

該案案情指，Y於案發時介乎13至14歲，涉案時和母親及被告同住，被告是Y母的男友。警方於2024年9月，調查被告涉強姦Y的妹妹X的案件時，檢驗被告的手機，發現16段偷拍Y沐浴的影片。

把手機暗藏浴室例拍

該16段影片在2021年8月6日至10月7日，和同年10月11日至19日期間拍攝。影片片長介乎17至46分鐘，內容拍到被告暗中設置手機以拍攝浴室，Y之後在浴室洗澡，期間拍到她全祼的情況。被告被捕後在警誡下稱，因好奇而拍攝，以獲得性滿足。

被告否認非禮及強姦X，經審訊後被裁定全部罪名不成立。