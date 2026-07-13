國安警影裙底斷正圖搶警槍自盡　官斥知法犯法　就兩罪囚約21月

時任國安處男警涉在去年於尖沙咀地鐵站偷拍穿長裙女子裙底被捕，到警署時疑「睇唔開」，圖搶槍輕生被制服。男警早前承認偷拍及企圖無牌管有槍械兩罪，案件（DCCC837/2025）今（13日）在西九龍裁判法院（暫代區域法院）判刑，暫委法官李志豪指，被告因一時想歪而搶槍，並沒有預謀，亦不是想傷害同僚，惟他曾受槍械訓練，其行為可帶來致命後果。就偷拍而言，被告知法犯法，屬加刑因素，就兩罪判囚20月4星期。



被告高振宗（39 歲，報稱警員），被控非法拍攝或觀察私密部位及企圖無牌管有槍械兩罪。控罪指，他於 2025 年 1 月 15 日在尖沙咀港鐵站 E7 扶手電梯，出於觀察或拍攝女子 X 的私密部位意圖，從她的衣服下方，觀察或拍攝其私密部位而操作設備；及在尖沙咀警署報案臨時羈留室內，企圖無牌管有一枝左輪手槍。

辯方補充求情指，被告從小生活坎坷，造成其性格內斂。早前為被告索取的報告亦提及，被告重犯可能性為低至中，惟未有建議醫院令。

被告高振宗被捕後因有自殺傾向，一直還押小欖精神病中心。(資料圖片)

被告高振宗在尖沙咀站偷拍穿長裙女子裙底被捕。（甄挺良攝）

他被押送到尖沙咀警署時圖搶槍自盡幸未有成功。（曹德熙攝）

案發時國安部剛成立面對龐大工作壓力

李官判刑時引述求情指，被告現年40歲，服務警隊15年，案發時駐守國安崗位。被告已婚，育有兩女，其妻子多次流產，兩女兒得來不易。在案發時，國安部門剛成立，被告面對龐大的工作量，壓力隨之而來，他已嘗試尋求心理輔導。

被告親手斷送了前程

官續引述指，被告犯案是「一試刺激以為減壓」，搶槍則是想「一死以脫苦海」，而踏上不歸路。官亦引述由被告所寫的求情信指，他明白自己的行為是知法犯法，令警隊蒙羞，坦言是親手斷送了前程，現已有真誠悔意，希望可盡快拾回人生步伐。

同袍有選被告在警隊表現出色

官續引述指，被告同袍亦有為被告撰寫求情信，稱讚被告在警隊的表現出色。官稱，毋庸置疑兩項控罪的性質嚴重，但接納求情所指，被告的行為與性格不符，本案亦為單一事件。

曾受槍械訓練可帶來致命後果

就搶槍一罪，被告因一時想歪而出此下策，犯案沒有預謀，亦不是想傷害同僚，惟被告曾受槍械訓練，對此有一定認識，其行為可帶來致命後果。就偷拍罪而言，被告沒有拍攝到事主容貌，有關相片亦沒有在網上流傳，惟被告知法犯法，屬加刑因素，終就兩罪判囚20月4星期。

女事主使用扶手電梯時覺被偷拍

案情指，在2025年1月15日近中午12時，女事主當時穿及小腿長裙在尖沙咀地鐵站乘坐扶手電梯，她由月台前往大堂時，感到左小腿被硬物撞到，轉身看到被告在下兩級站著。被告即收起其小米電話，並迅速放入褲袋。事主懷疑遭到偷拍要求解鎖檢查，發現有幾段拍攝到扶手梯的短片。被告又不停按電話，事主最終在職員的協助下報警。

被告不斷道歉畀次機會

期間被告不斷道歉，又表示片段沒有拍攝到事主，請求她歸還電話及給予機會，但遭拒絕。同日12時許，警方到場後，得悉被告為休班警，駐守警察總部國安處。經調查後，警方以「窺淫罪」拘捕被告。

伸手圖搶開門警員的配槍但不成功

被告同日下午1時許被押回尖沙咀警署，在交犯程序時，被告突用雙手抓著打開羈留室門警員的左輪手槍，警員立即護住槍袋，同時大叫求援。雙方糾纏間，眾人跌倒在地上，惟被告仍握住佩槍的槍柄。警員們叫被告冷靜。約20秒後，警員擺脫被告，槍袋的鈕扣被打開，配槍未被取走，被告再被拘捕。

兩警在事件中受傷

一名高級警員在過程中左前臂及左邊拇指受傷，右手肘浮腫及觸痛，左膝觸痛。另一名警員則右脛及左手小指觸痛，分別獲批6天及3天病假。同時，被告的臉部及右前臂亦在過程中擦傷。

律師求情指被告覺羞愧想自盡

辯方律師求情指，被告自覺非社會所期望的正直警員而感到羞愧，他當日圖搶警槍是想自盡而非傷害他人，又指被告現已「咩都無晒」，望法官能輕判。