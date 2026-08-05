電台總採訪主任旺角偷拍短裙女子裙底　認一時咸濕　押後8.26判刑

電台總採訪主任涉在旺角偷拍短裙女子裙底，遭巡邏警員發現並當場拘捕，被控偷拍罪名(WKCC5437/2025)，案件原於今(5日)在西九龍法院開審，被告開審前認罪，案情指被告被捕後警誡下曾稱，因一時鹹濕犯案。辯方求情指，被告不想成為兒子的壞榜樣，故適時認罪，裁判官施祖堯將案件押後至8月26日判刑，被告期間准保釋。



被告莊德賢，57歲，承認一項非法拍攝或觀察私密部位罪，被控於2025年11月14日，在旺角通菜街35號外，拍攝女子X的私密部位，他拍攝時未有理會是否獲X的同意。

被告莊德賢承認偷拍罪。(資料圖片/陳曉欣攝)

事主穿短裙遭被告偷拍

案情指，事主X與被告並不相識，案發當日中午1時許，X與朋友人行經旺角，X當時穿棕色短裙，有警員正在該區巡查，發現被告行為鬼祟，右手持手提電話緊隨X，並將手機後置鏡頭以45度拍攝X的裙底部位。警方即上前截停被告，發現其手機內有X的裙底片段，並拍到X的內褲，影片長17秒。被告警誡下承認因性衝動而犯案，並說：「阿sir，我都係一時鹹濕先影嗰女仔裙底，畀次機會啦。」

求情稱不想成兒子的壞榜樣

辯方求情指，被告並無刑事紀錄，他已婚並有兩名兒子，長子剛大學畢業，幼子仍在英國讀書，被告任職電台總採訪主任，月入9萬元，是家庭經濟支柱，原定3年後退休。他生活簡單，本案與其過往人格不符，他不希望成兒子的壞榜樣，故決定認罪，警方未有從其手機發現其他同類影片，希望法庭考慮屬單一事件，及被告已有悔意，不會從犯。

施官聽罷先為被告索取背景及社會服務令報告，押後至8月26日判，並明言判刑仍未有定案。