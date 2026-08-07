彩虹邨重建｜開業60年金碧酒家有望原區復業　負責人盼傳承人情味

彩虹邨分三期重建，第一期最快2028年遷出，邨內開業逾60年的金碧酒家亦將遷拆。房委會周四（6日）表示，重建團隊正與酒家負責人探討原區復業的可能性，並引述第二代掌舵人貞姐說，希望新店「細細地就得」，繼續傳承酒家「原汁原味」和彩虹邨人情味。



房委會表示，重建團隊正與酒家負責人探討原區復業的可能性。（房委會 - 公屋人情風貌facebook）

1964年創立的金碧酒家位於彩虹邨金碧樓，屬於第一期清拆的範圍，最快在2028年動工。自彩虹邨清拆的消息公布至今，酒家一直未有公布去向。

房委會周四（6日）在社交平台表示，金碧酒家是凝聚幾代彩虹人回憶的地標。重建團隊一直與第二代掌舵人貞姐保持緊密溝通，探討酒家原區復業的可能性。帖文引述貞姐說，希望新店「細細地就得」，繼續傳承酒家的「原汁原味」和彩虹邨人情味。

扎根彩虹邨逾半世紀的第一幼稚園，校長謝育君亦期望，新校舍可以預留空間支援有特殊教育需要的學生，同時增設小型圖書館、音樂室和探索活動室等，為小朋友提供關懷共融及完善的學習環境。

扎根彩虹邨逾半世紀的第一幼稚園，校長謝育君亦期望，新校舍可以預留空間支援有特殊教育需要的學生，同時增設小型圖書館、音樂室和探索活動室等。（房委會 - 公屋人情風貌facebook）

房委會指，為了保留彩虹邨的文化特色，特別委託60年前設計彩虹邨的建築設計公司進行文物研究，識別有代表性的文化和建築元素，作為新設計的重要參考。同時透過社區參與工作坊和街坊共議，發掘別具特色、值得保留的商戶，提供特設招標安排，讓他們租用接收屋邨內預留的新商業單位繼續服務街坊，延續小店情懷。