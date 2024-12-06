彩虹邨重建｜打卡點彩虹牆難原封不動　鄧家彪料設計師會設法保留

房委會今日（6日）宣布彩虹邨重建計劃第1期的清拆與遷置安排，涉及碧海樓、金碧樓和丹鳳樓三座樓宇。受影響的約1,970名租戶將獲得約52個月的通知期，直至2029年4月完成清空。九龍東立法會議員鄧家彪指，在方案正式公布後，期望房委會能持續做好溝通工作，除了現在4個安置方案，他指政府可將邨內一些空置單位，特別准許一些非常渴望居住在彩虹邨的居民「原邨安置」。

今次方案未提打卡熱點「彩虹牆」去向，鄧家彪稱，該景點情況隨著一期進行重建而變化，故此是動態的，他相信設計師非常珍惜彩虹邨過往的外觀及風格，正想方設法予以保留，但原封不動的保育是不可能，期望社會各界能給時間予政府仔細考量及設計。



九龍東立法會議員鄧家彪。（資料圖片/黃浩謙攝）

倡尋邨內空置單位准非常渴望住彩虹邨居民「原邨安置」

就彩虹邨重建，鄧家彪表示，房署將召開10場諮詢會，向受影響住戶講解4種搬遷方案。他指，目前政府提供4種方案予，包括第一：可以於2029年要求調遷；第二：等待搬入2028年落成的新美東邨；第三：收取政府津貼離開公屋戶藉；第四：是申請綠置居，同區最近的是宏照道第一及第二期。

鄧家彪認為，政府可以為彩虹邨居民提供第5個選擇，即彩虹邨內一些空置單位，特別准許一些非常渴望居住在彩虹邨的居民「原邨安置」。

鄧家彪認為保育球場特色是動態需求

他補充指，邨有不少有小朋友的住戶對能夠搬往新美東邨感到高興，因此能夠即時改善生活質素外，該邨位處九龍城校網，能夠讓子女有較好的升學選擇。同時，針對外界關注彩虹邨球場景點能否保留的問題， 鄧家彪認為該景點的情況隨著一期進行重建而出現變化，故此是動態的，設計師非常珍惜彩虹邨過往的外觀及風格，正想方設法予以保留，但原封不動的保育是不可能。他期望社會各界能給時間予政府仔細考量及設計，在新彩虹邨還原昔日的風光。

彩虹邨重建11幢樓共7,400個單位分三期重建，第一期最快2028年遷出，重建料2049年全部落成。（梁鵬威攝）