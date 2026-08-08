深水埗珠仔街4店同面臨結業　熟客感慨成回憶：好似一個時代過去

網購盛行加上租金壓力，本港各區不少零售實體店都受影響而結業，其中有「鈕扣花邊珠仔街」之稱的深水埗南昌街、汝州街一帶，有不少歷史悠久的DIY手作材料舖，是不少手作愛好者的聖地，近日亦有至少4間手作材料店集體面臨結業危機，其中3間更已正式宣布本月31日同日告別。



其中一間即將離場材料舖的負責人表明不捨，回望昔日生意好景時，收銀處有多人大排長龍等付款，收銀機持續響個不停，「係咁嘟嘟、嘟嘟……」但如今看着疏落的人流，負責人感嘆風光不再：「近年每間材料店結業後，就會開餐飲店，呢條珠仔街遲早變食街。」



今日（8日）下午，不少老顧客紛紛前往掃貨，有人感到不捨，認為這類店舖「買少見少」、「少咗一個地方行」，亦有人感慨「珠仔街」將成集體回憶，「好似有一個時代過去咗咁。」



位於深水埗北河街的「格飾共和」手作材料店，將於8月31日光榮結業。（洪芷菁攝）

開業近30年、位於深水埗北河街的手作材料店「格飾共和」，將於本月31日結業，店舖門口亦已貼出「光榮結業」、「感謝大家一直支持」的字句。工作了二十多年的店長王女士稱，自從網購興起，該店營業額便一直下跌，甚至跌到老闆需貼錢營運，捱到今時今日仍走不出寒冬，只好正式結業。

她續指，網購影響最嚴重的是批發業，並指其老闆原本開設五、六間批發店，奈何生意難以維持，門店一間接一間結業，目前僅保留兩間零售門市。她時常笑說，這條珠仔街遲早變成食街，因為每一間材料店結業，隨後就會開設餐飲店。

她憶述，店舖生意最黃金年代，店內亟需人手，全職及兼職員工共有10人，仍然應接不暇，收銀處擠滿等候付款的顧客，大排長龍，收銀機持續響個不停，「係咁嘟嘟、嘟嘟……」反觀現在客流稀少，日常坐在店內無所事事，毋須補貨、包裝貨品，非常清閒。

開設近30年、位於深水埗北河街的「格飾共和」，售賣珍珠、銀飾、玻璃珠、膠珠、各式配件、閃石等。（洪芷菁攝）

王女士透露，其實疫情期間曾一度因興起膠珠手作熱潮，令店內生意短暫回升，當時有不少明星藝人自製手鏈、頸鏈及電話繩，在名人效應下，吸引不少顧客前來「掃貨」。她又舉例指，早年曾流行跳舞、唱歌，大眾樂於購買閃石（swarovski）製作衫飾、頭飾，帶動生意向好，惟這股熱潮褪去之後，區內有兩間閃石專門店，數年前已經結業。可見每當新的手作潮流興起，店舖營業額都會受帶動。

然而，熱潮十分短暫，加上香港整體經濟環境一般，而飾物材料並非必需品，市民自然減少非必要消費，同時港人北上消費亦成常態，街道比以往清靜。王女士說，現時店內正推出促銷活動，消費滿指定金額可享折扣，大量貨品特價發售，希望盡量清走存貨。

現場所見，店內貨品種類多元齊全，不少顧客都會一次過採購各類材料，包括珍珠、銀飾、玻璃珠、膠珠、各式配件、閃石、少量半寶石，亦有少量成品飾物，不少顧客大多買材料製作手鏈、頸鏈。

位於汝洲街的手作材料店Bead Box亦將於8月底結業。（洪芷菁攝）

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另一間位於南昌街的「廣耀時尚配飾」，亦將於本月底結業。店鋪負責人莫女士表示，結業主因是網購盛行，實體店經營環境愈趨艱難，行業前景暗淡，多重壓力累積之下難以持續營運。她指網購的影響早已浮現，但近兩三年的衝擊尤為顯著，相較生意興旺時期，營業額下跌約五成至六成。店鋪生意最高峰為疫情期間，當時口罩相關配件需求大增，吸引大量顧客前來選購。

莫女士提到，儘管網購風氣盛行，暫時未有計劃開設網店。原因是店內貨品種類零散繁雜，她亦不熟悉線上營運流程，僅表示日後有機會再作考量。她又指，現時店鋪推出買一送一清貨優惠，有不少熟客知悉其店舖即將告別，專程到店大量採購以示支持，許多顧客即便不會即時使用材料，亦會購入存貨，單筆最高消費金額達千餘元。

至於毗鄰「廣耀」的同行「萊德公司」亦面臨結業壓力。該店經營了21年，負責人陳秀蓮指，現在不少網購平台提供免運費服務，對實體店造成極大衝擊。另外，該店租金由疫情時約1.1萬元增至現時約1.5萬元，造成更大壓力。她續指，生意淡靜，辛勞經營所得幾乎全部用作交租，單純等於替業主打工，難以持續。近期業主提出希望簽訂一年租約，但她不願受長約綑綁，目前仍在掙扎考慮，或會在3個月內結業。

另外，位於汝洲街的手作材料店Bead Box，亦在門口貼出將於8月底結業的通告。現場汝洲街、南昌街、北河街及基隆街一帶，過去因製衣手作材料批發及零售店林立，有「鈕扣花邊珠仔街」之稱（或簡稱「珠仔街」），為DIY手作配飾愛好者的採購聖地，惟近年接連有材料店已離場。

現場所見，周末下午人流稀疏，但有不少熟客專程來尋寶。居於屯門的黎小姐表示，本身是由「格飾共和」這間手作材料店開始接觸DIY創作，自去年首次光顧後，每月都會到店選購髮夾、配件、石仔等材料，親手製作頭飾與耳環。她認為小包配件價格實惠，性價比高，惟店舖即將結業，黎小姐感到十分可惜與不捨，感慨「買少見少」、「少咗一個地方行」，她亦打算多入貨儲備常用配件。

居於屯門的黎小姐去年開始接觸DIY創作，專程來自行搭配石材，親手製作頭飾與耳環。（洪芷菁攝）

另一顧客黎小姐大讚這些小店老闆為人親切、樂意分享經驗，會主動講解製作技巧，例如分享用專用膠水固定飾件心得、提供款式建議等。黎小姐又指不會網上購買手工材料，因本身髮量較少，需要細尺寸的髮飾配件，唯有親身到店揀選，才能買到適合自己的材料。

顧客李太指「格飾共和」店內的樓梯設計十分獨特，令她印象深刻，更特意拍照留念。（洪芷菁攝）

至於顧客李太主要選購扣仔、包裝盒等材料，她指珠仔街的貨品種類豐富，往往遇見合適物件便會選購，製作手鏈、頸鏈等飾品，今日更走訪多間店舖，每間都選購一些貨品。對於珠仔街又有店舖結業，李太感到不捨，「好似有一個時代過去咗咁。」店舖獨特的樓梯設計亦令她印象深刻，更特意拍照留念。

長居美國的加拿大籍旅客Anthony，專程來深水埗「珠仔街」購買製作小掛包的手工配件。（王海圖攝）

另外，長居美國的加拿大籍旅客Anthony，今次留港數月，專程前來購買製作小掛包的手工配件。他稱是經本地人推介首次來探店，發現這些店貨品種類繁多、價格合理，且不少特色配件是在美國難以找到的款式，因此十分享受今次探店體驗，尤其熱衷於搜羅製作小掛包的材料。Anthony又稱感幸運，可以在結業前到訪，亦非常喜歡店內的環境氛圍。

位於南昌街的「廣耀時尚配飾」負責人莫女士表示，網購日益盛行，實體店經營環境愈趨艱難，行業前景暗淡。（洪芷菁攝）