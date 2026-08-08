文具佬今年至今累計7店結業　8月佔3間　荔枝角元祖店涉租約問題

【結業潮／文具佬】連鎖雜貨店「文具佬生活百貨」由今年起截至今日（8日），共有7間分店離場，今個月更是結業高峰期，涉及3間店，分別位於青衣、上環及荔枝角，其中荔枝角店於2022年新冠疫情期間開業，為文具佬僅存的元祖級店舖，惟因「租約問題」，即使負責人努力與業主協商，仍然逃不過結業命運。翻查官網分店地址，目前文具佬全線有21間店，較去年底少3間。



文具佬早前曾在社交平台提到︰「呢幾年香港零售環境變化好大，我哋希望每一步都行得穩陣啲，唔急住開好多舖，能夠保持現有規模，繼續做好每一間店，已經係我哋現階段最重要嘅目標。」



文具佬荔枝角店於2022年新冠疫情期間開業，為文具佬僅存的元祖級店舖，惟因「租約問題」，將於8月10日結業。（文具佬生活百貨FB圖片）

文具佬元祖級荔枝角店因「租約問題」8.10結業

本港結業潮蔓延至各行各業，近年急速擴展規模的「文具佬生活百貨」今個月共計3間分店結業，分別是荔枝角店、青衣店及上環店。

文具佬上周四（7月30日）在社交平台發布題為「突發！荔枝角分店可能係最後幫襯機會？」的帖文，預告該店可能因租約問題結業，稱正努力與業主協商，大約一周後得出最終決定，不過為了避免確認結業後出現手忙腳亂的情況，即日起推清貨優惠，顧客買滿100元享8折、買滿200元享7折。

文具佬周三（5日）再公布，荔枝角店將於下周一（10日）結業，又指該店已開業4年，是文具佬被全港市民熟知前的早期分店，剛開店前曾主力出售口罩，後來則成為「韓國卡通精品散貨場」。文具佬稱不會放棄荔枝角，已積極在區內尋找舖位，並取得初步進展。

四年前，荔枝角係文具佬其中一間最早期嘅分店。由疫情期間賣口罩，到後來成為大家熟悉嘅「韓國卡通精品散貨場」，再慢慢變成今日嘅文具佬。 文具佬生活百貨

文具佬公布未能在荔枝角區內找出規模相若的舖位，暫時在麗新商業中心地下開設快閃店。（文具佬生活百貨FB圖片）

荔枝角麗新商業中心開快閃店繼續服務街坊

直至今日（8日），文具佬公布未能在荔枝角區內找出規模相若的舖位，但為了繼續服務街坊，已落實開設快閃店，位於麗新商業中心地下，將於下周四（13日）開業，另外正積極與長沙灣廣場洽談，期望有好消息再向街坊分享。

文具佬去年接手通利琴行青衣城舖位，開業一年在8月2日因租約期滿結業。（文具佬生活百貨FB圖片）

去年接手通利琴行青衣城舖位 開業一年租約期滿8月初離場

另一邊廂，文具佬青衣城期間限定店營業近一年，已在今年8月2日因租約期滿結業。該舖位前身是老牌連鎖琴行「通利TOM LEE」，已是屹立商場26年的區內老店，惟因租約期滿在去年6月15日結業，其後文具佬接手舖位，並在去年8月9日開幕。

2023年，文具佬中環店因業主加租結業，同年在上環開分店作填補，該店將於8月中結業。（文具佬生活百貨FB圖片）

上環店8月中租約期滿結業 曾批評中環區業主「心雄」加租

文具佬中環店去年8月底租約期滿結業，當時文具佬在社交平台發文指，這次已是第二度在中環結業，對上一次發生在2023年，因業主加租決定不再續約，後來業主未能尋得新租客，竟直接租予散貨場，形容場景唏噓。

文具佬又指，中環位於香港心臟地帶，租金「貴到離譜」，並批評業主「心雄」加租，因此在審視情況後，暫時不會考慮在中環開設分店，避免每兩年租約完結後，需重新整理貨物，搬店後又要再度裝修，稱「條數計唔掂」。

直至今年6月23日，文具佬發文預告上環店結業清貨，全場買滿100元享7折優惠。文中提到，中環店在2023年結業後一直找不到合適的舖位，最後搬往上環繼續營業，惟該店也迎來租約期滿，最後營業日為今年8月中，並強調不會盲目擴張規模，稱保持現有規模為最重要的目標。

呢幾年香港零售環境變化好大，我哋希望每一步都行得穩陣啲，唔急住開好多舖，能夠保持現有規模，繼續做好每一間店，已經係我哋現階段最重要嘅目標。 文具佬生活百貨

文具佬與執笠倉是「一家人」，由去年中開始資源整合。（文具佬生活百貨FB圖片）

文具佬今年暫計7店結業 現餘21店較去年底少3間

其實文具佬去年預告今年將有約6間分店結業，惟今年截至8月共有7間分店離場，包括1月的海怡東廣場店，2月的調景嶺都會駅店，3月的沙田好運中心店、元朗青山公路店、觀塘裕民坊期間限定店，還有8月的青衣城期間限定店、上環店及荔枝角店。

根據社交平台及官網資料，文具佬生活百貨成立於2020年，提供文具精品、玩具、生活雜貨及母嬰用品等，去年底已擴展至24間門店，遍佈港九新界。最新分店地址顯示，若扣除即將結業的上環店及荔枝角店，再新增下周開業的麗新商業中心店，目前仍有21間店，即較去年底減少3間店。

文具佬創辦人羅家昌（左）與執笠倉創辦人蘇曉芬（右）為夫婦關係。（文具佬生活百貨FB圖片）

執笠倉去年曾宣布與文具佬「忍痛」資源統合

此外，其實文具佬與執笠倉是「一家人」，創辦人分別是羅家昌及蘇曉芬，二人現時是一對夫婦（人稱7哥及7嫂）。羅家昌更身兼文具批發商東方文具公司的行政總裁，他2016年與蘇曉芬相識並結婚，更入股執笠倉，兩公婆齊齊拍住上，從此執笠倉門店數量飆升。

不過，執笠倉去年5月初公布，由於正與文具佬資源統合，需要重新檢視每間門店，地區重疊及長期表現不理想的店舖，將要「忍痛調整」。即文具佬上述的店舖調整或是資源統合策略的一部份。