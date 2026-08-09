狗隻進入食肆｜2宗檢控涉狗主無穩妥牽狗帶　6間食肆無牌准狗入

自7月9日實施的容許狗隻進入獲准食肆措施滿一個月，截至8月8日，專責人員已巡查各區獲准食肆約29,600次，發出共77宗口頭警告，並向3間在餐桌上烹煮或加熱食物的獲准食肆持牌人發出警告信，以及就沒有穩妥地牽引狗帶作出2宗檢控。此外，有6間食肆無牌違規容許狗隻進入，亦遭署方檢控。



食環署表示，截至8月8日，已巡查各區獲准食肆約29,600次，發出共77個口頭警告。（湯致遠攝）

2宗檢控涉狗主無穩妥牽狗帶 6間食肆無牌准狗入

食環署今日（9日）指，措施在一個月適應期內，運作大致暢順，整體合規情況理想。獲准食肆數目由最初約940間增至現時超過980間，反映措施持續穩定推展，能回應社會訴求。發言人補充，實施初期需要署方協助遵循相關規定屬意料之內。經過署方持續巡查和宣傳教育，個別違規行為已糾正。

即日起狗隻可以進入合資格食肆。（湯致遠攝）

適應期結束 將即時執法不作預先警告

食環署指，適應期今日結束，將按風險評估靈活巡查；如發現有人違規，將即時執法而不作預先警告。食環署提醒經營者，在申請容許狗隻進入前，必須審慎考慮其食肆的定位、客源和營運條件，落實執行前也應充份準備，才可達致預期效果。政策設有候補機制，當有個別食肆決定退出，可迅速有序分配釋出的名額。