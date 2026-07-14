狗隻入食肆｜食環向九龍城中式食肆發警告信　揭違規枱上烹煮食物

狗隻入食肆新措施上周四（9日）實施，食環署連日持續巡查所有獲准食肆。署方今日（14日）表示，早前巡查九龍城區一間獲准狗隻進入的中式食肆時，發現食肆違規供應在餐桌上烹煮或加熱的食物，曾兩度向食肆負責人作出口頭勸喻及口頭警告，昨日（13日）人員再巡查時，發現食肆再度違規，遂發出警告信，要求立即採取糾正措施。



食環署專隊至今已巡查約2,300次。（食環署Facebook圖片）

發言人強調，雖然署方將措施實行的首一個月視為適應期，並採取「先勸喻、後執法」的原則，但不代表放鬆監管。一旦發現嚴重違規個案或影響環境衞生或食物安全的情況，食環署必定果斷執法，以確保公眾安全及制度公平。

12個月內收3封警告信 食環會考慮取消批註

根據獲准食肆的持牌條件，該等食肆任何時候均不得在餐桌上以明火或電熱爐等器具烹煮或加熱食物，而蠟燭或電熱杯墊僅限作飲品保溫之用，不得用以加熱食物。若食肆持牌人在12個月內因違反相關附加持牌條件而被發出3封警告信，食環署會考慮取消食肆的「讓狗隻處於食物業處所的准許」，並由取消日期起計12個月內，不再受理由同一牌照持有人或其代表、業務夥伴或業務東主就同一處所提出的准許申請。

食環署專隊正巡訪全港各區首批逾 940 間合資格食肆，向負責人及前線員工解說准許狗隻入食肆的法例要求。（食環署Facebook圖片）

食環署巡查獲准食肆約4700次

署方指，截至昨日（13日），食環署的90名專責人員已巡查各區獲准食肆約4,700次，以及查其他未獲批准容許狗隻進入的食肆。專責隊伍會繼續加強巡查和宣傳工作，協助獲准食肆適應新安排。如發現問題，專責人員會即時提供指引，盡力協助食肆遵循規定，以確保新措施順利推行。

就沒有獲得准許的食肆，食環署截至昨日（13日）已巡查逾400次，若該等食肆容許狗隻進入，會即時發出口頭勸喻。署方正進一步蒐集資料和情報，如發現有持續違規或屢勸不改的情況，將於本周開始採取嚴正執法行動。

發言人提醒，不論食肆經營者或狗隻主人，均有責任遵守相關規定。食肆如未持有有效准許證而容許狗隻進入，即屬違法，最高可被罰款10,000元、監禁3個月及另加每日罰款300元；而市民攜帶狗隻進入非獲准食肆，亦屬違法行為，須面對相同的罰則。