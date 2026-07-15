狗隻入食肆｜酒樓狗狗違規踩餐枱　網民憂寵物友善政策被「玩爛」

【食環署／寵物友善／寵物友善商場／人寵共融】食環署於上星期四（7月9日）起容許狗隻進入已獲批食肆，不過政策實施不足1星期，社會上已經出現「兩極化」聲音，甚至有原本已獲批的連鎖餐飲分店，亦於翌日貼出告示，表明禁止寵物進入。



有網民在社交平台貼出截圖，顯示有主人攜帶狗隻到九龍灣MegaBox商場的酒家，為愛犬拍照時，竟讓狗狗雙腳踏放餐桌上，難免令人擔心影響餐具衛生，遂引來批評聲音，「（寵物友善）呢個計劃無問題喎，最大問題係狗主，當毛孩人類看待，又或者放任佢哋上枱」，亦擔心再有更多違規個案，將令寵物友善政策告吹，「條例好快就收X」、「餐廳始終要面對現實，有寵物嘅客人消費多？定冇帶寵物客人消費多？」。



食環署已為「容許狗隻進入食肆」的申請完成抽籤，共分配1,000個名額。（資料圖片）

狗主帶愛犬到酒家飲茶 違規讓狗狗雙腳踏放餐桌

有網民在threads帳號「tung75480」發帖並貼出照片，表示「寵物友善好快俾人玩爛」。相中顯示為九龍灣MegaBox商場、7樓的鳳城1954酒家，有狗主帶同1隻白色的比熊犬到店內用餐。不過當時餐枱上擺滿點心食物，而狗狗坐在椅子上，2隻前肢踏放在餐枱上，相當接近餐碟，此舉難免惹人質疑，或會對後續客人用餐時帶來衛生方面的疑慮。

餐桌上擺滿點心食物，狗狗則坐在椅子上，2隻前肢踏放在餐枱上。（「threads＠tung75480」圖片）

網民斥狗主自私：當毛孩人類看待

帖文引來網民批評涉事狗主自私，「我見外國人係唔會咁樣做，好多只會坐或瞓喺主人腳側邊，香港好多狗主真係唔X掂」、「狗主經常投訴『世界』對佢哋的不公，有『人』畀機會佢哋，狗爸媽很自豪地玩串遊戲規則，這是誰之過？」、「碗筷真不可以給小狗碰」、「（寵物友善）呢個計劃無問題喎，最大問題係狗主，當毛孩人類看待，又或者放任佢哋上枱；其次係餐廳無嚴厲規則配合」。

網民認為在港實行寵物友善政策並不可行，「餐廳始終要面對現實，有寵物嘅客人消費多？定冇帶寵物客人消費多？」。（AI生成圖片）

憂出現更多違規個案 寵物友善政策終需擱置

有人認同政策實施後若出現更多違規個案，將影響在港實行寵物友善之路，「一開波就知會咁，係估唔到真係一開波即爛啫」、「條例好快就收X，應該只限戶外座位，室內就一定搞唔掂」、「為咗影相打卡又累人累物，乖乖抱住影咪得囉」、「直接報食環，投訴得多餐廳自己會取消」、「餐廳始終要面對現實，有寵物嘅客人消費多？定冇帶寵物客人消費多？」。

MegaBox為寵物友善商場 涉事餐廳設寵物專區

《香港01》記者翻查資料，發現該狗主於7月5日上傳照片到Instagram，即容許狗隻進入食肆前所拍攝的。根據網上資料顯示，MegaBox為寵物友善商場，貓狗均可進入商場及商場穿梭巴士範圍，但主人必須將寵物放置、並繫穩於寵物車或寵物袋內，及將布篷扣好，避免寵物外露，主人必須時刻管束寵物，以免對其他人或寵物造成滋擾或傷害；而相中顯示的為酒家店外範圍、屬於寵物專區，主人是可以攜帶寵物一同用餐。

狗主在攜帶狗隻進入寵物友善餐廳時，需留意以下9大須知。（AI生成圖片）

狗隻友善餐廳｜狗主9大須知

【1】狗主可以帶多少狗隻進入餐廳？

每位成人食客不宜攜帶多於兩隻狗隻，導盲犬除外。

【2】狗主進入餐廳前有什麼需要準備？

狗主須準備長度不超過1.5米的牽引帶控制狗隻，並由成人牽引／縛在食肆内的固定附着物上，如需要暫時離座，可請員工協助。

【3】狗主可以在餐廳烹煮或準備狗用食物嗎？

狗主不得在食肆烹煮或準備狗用食物、不得容許狗隻使用餐廳的可重用餐具，亦不得容許狗隻上餐桌（食肆可允許狗隻上椅或由主人抱在膝上）。

【4】如果想餵飼狗隻可以怎麼辦？

狗主如欲餵食狗隻，應自備專用的食物、飲品及餐具，請勿要求員工協助加熱狗隻食物。

【5】哪些狗隻不得進入食肆？

涉及「格鬥狗隻」及「已知危險狗隻」不得進入食肆，如特鬥牛㹴、阿根庭杜告狗、日本土佐犬、巴西非拉狗，以及該4個品種的混種狗隻；另外也包括：被裁判官裁定為具攻擊性的狗隻，亦即已知危險狗隻。

根據《狂犬病規例》，超過5個月大的狗隻須領有狗隻牌照，食肆如有需要，可請狗主出示牌照。

【6】狗隻排泄應如何處理？

若食肆不提供處理排泄物的服務，顧客應主動即時清理及妥善棄置，例如將排泄物密封，棄置在狗隻專用垃圾桶內，並通知食肆員工覆檢及消毒，以維持良好環境衞生，清理完成後應徹底清洗和消毒雙手。

【7】狗隻咬人應如何處理？

狗主應按照《狂犬病條例》的要求處理，包括立即通知警方，以穩妥的方式扣留狗隻，與其他動物隔離。

【8】狗隻造成滋擾時，狗主應否離店？

狗主應時刻注意狗隻行為，避免發生衝突，例如阻止狗隻跳向其他顧客或狗隻，一旦狗隻出現難以控制、過度興奮或具攻擊性行為，應主動帶狗隻離開食肆，以保障各方安全。

若狗隻持續吠叫，狗主應安撫或帶牠離開食肆稍作走動，待狗隻情緒穩定後返回座位，惟情況持續，則代表狗隻當日狀態不適合在食肆逗留。

【9】狗隻造成滋擾，食肆應如何處理？

若狗隻出現持續吠叫、緊盯他人、攻擊性行為，或對其他顧客造成滋擾，食肆應在安全的情況下，請狗主採取適當控制措施，包括將狗隻暫時帶離處所，也可考慮提供外賣服務，協助提前離開的狗主外帶食物。

若其他顧客因狗隻的行為感到不安，甚至無法繼續用餐，食肆應盡量提供合理的解決方案，例如協助更換座位或提供外賣服務等。

相關文章：去IKEA放狗？未牽狗繩任由狗狗亂跑 狗主懶理職員勸阻 遭斥自私

食環署於今日（7月9日）開始，容許狗隻進入獲批准食肆，人寵共融可謂邁進一大步！不過有網民就在社交平台貼出影片，指在宜家家居（IKEA）發現有男子攜帶狗狗入內，在沒有使用狗繩情況下，放任狗狗在地上行走，面對職員勸阻態度敷衍，引來網民批評該狗主自私，「影衰晒養狗嘅人」、「以為全世界都係佢屋企，任得啲狗亂行」、「總有害群之馬」、「（寵物友善）遲早俾呢啲自私狗主玩爛攬炒」。



有狗主帶狗狗進入IKEA，未牽狗繩任由狗狗地上行走。（「threads＠cutjwithoutpain」影片截圖）

帶狗入IKEA未牽狗繩 任由狗狗地上行走

「其實呢啲狗主係唔係要搞到全港商舖都唔歡迎狗隻先安樂？」有目擊者在threads帳號「cutjwithoutpain」上傳2段影片，顯示有推着摺疊式手推車的男子，攜帶1隻狗狗進入IKEA，卻在沒有使用狗繩和寵物車的情況下，任由狗狗在地上行走。

男子在沒有使用狗繩和寵物車情況下，任由狗狗在IKEA地上行走。（「threads＠cutjwithoutpain」影片截圖）

男子在沒有使用狗繩和寵物車情況下，任由狗狗在IKEA地上行走。（「threads＠cutjwithoutpain」影片截圖）

職員上前勸阻 狗主態度敷衍：得啦得啦

及後店內有男職員上前提醒男子，疑似要求他抱起狗狗，勿讓牠隨地亂跑，但男子態度敷衍回覆「得啦得啦」，卻未有實際行動，狗狗當時則趴在地上。樓主事後表示「我本人都唔反對商舖畀狗進入，但希望狗主都守規則」，應為狗隻配戴狗繩，亦不應讓狗隻在地上行走，以減少對其他顧客影響。

及後有男職員上前提醒男子，疑似要求他抱起狗狗。（「threads＠cutjwithoutpain」影片截圖）

但男子態度敷衍回覆「得啦得啦」，卻未有實際行動。（「threads＠cutjwithoutpain」影片截圖）

但男子態度敷衍回覆「得啦得啦」，卻未有實際行動。（「threads＠cutjwithoutpain」影片截圖）

網民群斥涉事狗主自私：以為全世界都係佢屋企

網民紛紛批評涉事狗主自私，「又係嗰啲諗住細細隻冇所謂嘅狗主」、「影衰晒養狗嘅人」、「以為全世界都係佢屋企，任得啲狗亂行」、「宜家喺商場都要望地下，小心踩屎」、「着片同上繩係最基本，望周知」、「狗係無辜嘅，主人唔識自律先係問題」、「我都唔明點解香港咁多人唔拖狗，拖住佢好難嘅咩」、「舖頭唔准帶狗，啲狗主就收埋隻狗喺袋照帶入舖，到有舖頭准帶狗但要放袋或擺車仔，啲狗主就擺隻狗落地，永遠都唔守規矩」、「見到有餐廳開放寵物就開始自我膨脹，以為全世界都可以畀狗行」。

狗主們批評男子「做壞規矩」 憂影響寵物友善環境

有同為狗主的網民擔心倘若更多類似事件「做壞規矩」，長遠將影響寵物友善空間，「我養2隻狗，我去得寵物友善商場都用手推車唔落地，嚴守自己唔好影響到其他人嘅宗旨」、「我自己係狗主，但落地一定上繩，但好多狗主會話：『拖繩令到狗狗無自由好慘』，你唔顧人都顧下自己狗狗啦，俾人踩到或者走失衝出馬路，受傷嘅都係狗狗」、「最X街就係唔上狗繩，要知道上狗繩唔係約束隻狗，係保護隻狗同自己！有咩事起上嚟咪又要隻狗去承受」、「總有害群之馬」、「（寵物友善）遲早俾呢啲自私狗主玩爛攬炒」。

IKEA為寵物友善商戶 寵物必須裝在寵物箱！

IKEA官方網頁顯示，香港門市（不包含餐廳）均為寵物友善空間，但主人需要遵守以下規則，寵物需要裝在寵物箱、寵物車、或寵物背包等，並確實關好，以避免寵物的排泄物或水外泄，同時亦需要避免露出頭部、尾巴、或爪子。

（threads＠tung75480）