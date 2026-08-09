熱浪無阻數百人輪候城巴觀光巴士　深圳客冷小姐：香港今日特別熱

【天文台／HKO／颱風白海豚／氣溫／破紀錄】暑假不少港人外遊，內地訪港旅客亦特別多。即使今日（8月9日）是香港有紀錄以來最熱的一天，仍無阻遊客外出活動。今日下午6時多，深受內地旅客歡迎的城巴H2K觀光巴士的中環碼頭總站有數百人排隊，現場職員指輪候時間超過兩小時。



炎熱天氣下，不少排隊人士臉頰泛紅、一臉汗水，包括來自深圳的冷小姐。擁有涼快姓氏的她大嘆香港今日「特別熱」，獲告知今日是史上最熱的一天時，更驚訝地說「真的嗎？」她笑說原本有帶小風扇出門，豈料偏偏在最熱的一天忘記了，所以唯有自己搧風。



今日下午6時多，深受內地旅客歡迎的城巴H2K觀光路線的中環碼頭總站有數百人排隊。（洪戩昊攝）

今日下午6時多，深受內地旅客歡迎的城巴H2K觀光路線的中環碼頭總站有數百人排隊，由6號碼頭一直延至4號碼頭。（洪戩昊攝）

8月9日截至下午4時各區最高氣溫，當中天文台尖沙咀總部錄得破紀錄的36.9度，為143年來有紀錄以來最熱一天；而上水下午升至39.8度，同樣破該氣象站紀錄。（天文台圖片）

傍晚等坐觀光巴士人龍由6號碼頭一直延至4號碼頭 上車要等2小時

昨日（8日）有約21.9萬人次內地旅客入境本港，是繼五一黃金周後，內地旅客入境人次最多的周六。

今日下午6時多，中環碼頭排起數百人的人龍，由6號碼頭一直延至4號碼頭，由隊頭快步行至隊尾也要兩分半鐘。現場職員指，輪候時間超過兩小時。

炎熱天氣下，不少排隊人士臉頰泛紅、一臉汗水，包括來自深圳的冷小姐。（洪戩昊攝）

獲告知今日是香港史上最熱的一天時，冷小姐驚訝地說「真的嗎？」。（洪戩昊攝）

冷小姐得悉今為有紀錄以來最熱一天 驚訝問「真的嗎？」

炎熱天氣下，不少排隊人士臉頰泛紅、一臉汗水，包括來自深圳的冷小姐。擁有涼快姓氏的她大嘆香港今日「特別熱」，獲告知今日是有紀錄以來最熱的一天時，更驚訝地說「真的嗎？」她笑說原本帶小風扇出門，豈料偏偏在最熱的一天忘記了，所以唯有自己搧風。

她從網上得知H2K沿途風景很美，所以即使天氣酷熱，仍然決定坐上層，特別期待看到夕陽晚霞下的香港。被問及會否擔心中暑，她則表示自己「體質還行」，所以不太擔心。

今日下午6時多，深受內地旅客歡迎的城巴H2K觀光路線的中環碼頭總站有數百人排隊。（洪戩昊攝）

今日下午6時多，深受內地旅客歡迎的城巴H2K觀光路線的中環碼頭總站有數百人排隊。（洪戩昊攝）

今日下午6時多，深受內地旅客歡迎的城巴H2K觀光路線的中環碼頭總站有數百人排隊。（洪戩昊攝）

熱浪下坐上層 深圳客無懼中暑：來都來了

另一位深圳旅客王小姐說，是為打卡而來，所以同樣決定坐上層，因為下層體驗不太好。被問及有沒有預備防暑措施，她則說不會撐傘，因為怕影響到別人，但會戴帽防曬。至於會否擔心中暑，她則直言沒辦法，「來都來了。」

江西客無懼傍晚太陽：中午已經曬過了

來自江西的林小姐今日剛到香港，便遇上最熱一天。她下午到了油麻地一帶逛街，然後便到了中環排隊。她直言不害怕傍晚的太陽，因為「中午已經曬過了」，不過仍會穿防曬風褸。

來自江西的林小姐直言不害怕傍晚的太陽，因為「中午已經曬過了」。（洪戩昊攝）

林小姐一家四口到香港旅遊。（洪戩昊攝）

▼8月9日 市區36.9度 遊客賞維港熱情不變▼

