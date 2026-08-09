上水破紀錄39.8度　梁榮武拆解成火爐原因：三面環山積聚大量熱力

【天文台／HKO／颱風白海豚／氣溫／破紀錄】強颱風「白海豚」的外圍下沉氣流，連日來為廣東一帶帶來普遍晴朗及極端酷熱的天氣，今天（8月9日）更成為自1884年有紀錄以來，近143年最熱一天，天文台尖沙咀總部錄得破紀錄的36.9度；多區錄得超過37度，當中上水最為誇張，下午約3時20分升至39.8度，比2022年舊紀錄高出0.7度，為1980年代設置自動氣象站以來的最高紀錄。



香港氣象學會發言人、天文台前助理台長梁榮武表示，「白海豚」在香港一千公里外，除了下沉氣流影響，令本港風力微弱，吹西至西北風，風來自內陸，故散熱較難。為何上水成為香港「火爐」？他指皆因上水三面環山，海風受山脈阻隔，累積大量熱力，是典型的內陸氣候。



▼8月9日 市區36.9度 遊客賞維港熱情不變▼



+ 19

上水8月9日錄得破紀錄的39.8度，成為香港「火爐」。（Kamny Tang拍攝及提供圖片）

上水8月9日錄得破紀錄的39.8度，成為香港「火爐」。（Kamny Tang拍攝及提供圖片）

共有13個氣象站錄得37度或以上 黃大仙及跑馬地最高38.2度

截至下午5時，共有13個氣象站錄得37度或以上，當中上水以39.8度為全港最高，其次是黃大仙及跑馬地，氣溫均高至38.2度，元朗公園也達38.1度；北區大隴和打鼓嶺都達37.8度，將軍澳及沙田最高升至37.6度；大埔、濕地公園、觀塘、北潭涌和荃灣城門谷最高錄得37.0至37.3度不等。

8月9日截至下午5時各區最高氣溫，當中天文台尖沙咀總部錄得破紀錄的36.9度，為143年來有紀錄以來最熱一天，而上水下午升至39.8度，同樣破該氣象站紀錄。（天文台圖片）

梁榮武：上水是典型內陸氣候 海風受山脈阻隔

上水為何特別熱？梁榮武接受《香港01》查詢時表示，上水是典型的內陸氣候，三面環山，海風受山脈阻隔，不能起到調節作用。

他又指，上水的內陸氣流比香港其他一般地方更弱，熱力因此得以累積，故氣溫比本港其他地方高。

香港氣象學會發言人梁榮武表示，上水是典型的內陸氣候，三面環山，海風受山脈阻隔，不能起到調節作用。(資料圖片)

指白海豚助長內陸熱氣流吹至香港

至於白海豚如何為本港帶來143年一遇的高溫天氣，梁榮武說，雖然「白海豚」離香港1000公里，但其下沉氣流影響到華南沿岸和香港，導致升溫，「因為佢係強颱風，所以上升氣流會好強，下沉氣流亦都會強」。

他又引述天文台今日各個測風站的記錄指，風速大多低於10海里。這是因為「白海豚」離香港遠，風力相當微弱，難以散熱；同時今日吹內陸風，「香港往往有三十五六度，內陸更多時溫度更高，白海豚助長內陸熱氣流吹來香港」。

梁榮武認為，本港今次面臨高溫的原理，與六月歐洲出現嚴重熱浪一樣：「除了所謂『熱蒼穹』影響之外，喺撒哈拉大沙漠吹過去的熱流，都令歐洲好多地方氣流破咗高溫紀錄。」他亦強調，全球暖化影響下，熱浪出現更為頻密、強度更大。

強颱風白海豚8月9日下午14時香港之東北約1,010公里，中心附近最高持續風速每小時155公里。（天文台圖片）

白海豚將移入內陸 周一最高36度 周三起稍為降溫

天文台指「白海豚」會在未來一兩日橫過浙江，移入內陸。受其外圍下沉氣流影響，華南天氣仍會極端酷熱，高溫亦會觸發雷雨。九天天氣預報顯示，明日（10日，星期一）吹西至西北風4級，初時高地5級，大致天晴，市區氣溫介乎29至36度。周二（11日）吹西至西南風3至4級，大致天晴，但稍後局部地區有驟雨。天文台料兩日均日間極端酷熱，市區氣溫介乎29至35度。

天文台預料一股西南氣流會在本周中期影響廣東沿岸，該區高溫天氣持續，亦有幾陣驟雨。高空擾動會在本周後期為華南帶來不穩定天氣，該區驟雨增多，高溫天氣略為緩解。九天天氣預報顯示，星期三（12日）將稍為降溫，但市區氣溫在其後七日，最高仍達32至33度，最炎熱至酷熱水平。