跑馬地38.2度破紀錄　健身男除衫「操肌」　玩欖球市民：想跳入水

【天文台／HKO／颱風白海豚／氣溫／破紀錄】強颱風白海豚的外圍下沉氣流今日（8月9日)為本港帶近143年有紀錄以來最熱的一天。跑馬地自動氣象站今日下午錄得38.2度，與黃大仙並列市區最熱兩區，雙雙刷新自2009年建站設站以來新紀錄。



在跑馬地馬場中央的跑馬地遊樂場所見，不少人無懼炎熱前來踢波、玩美式足球、慢跑等，有不少男士索性除去上衣，健身男除衫「操肌」。有玩欖球人士指，天氣熱得讓她想「跳入水中」，但指外出運動讓她感到有活力，故仍決定到球場。



跑馬地自動氣象站8月9日氣溫升至38.2度創設站新高。在跑馬地遊樂場所見，不少到來做運動的男士脫去上衣降溫，但高溫無阻他們健身「操肌」。（董素琛攝）

跑馬地自動氣象站8月9日氣溫升至38.2度創設站新高。在跑馬地遊樂場所見，不少到來做運動的男士脫去上衣降溫，但高溫無阻他們健身「操肌」。（董素琛攝）

跑馬地自動氣象站8月9日氣溫升至38.2度創設站新高。（董素琛攝）

跑馬地與黃大山自動氣象站錄38.2度創設站新高 成市區最熱

跑馬地下午最高錄得38.2度，與黃大山並列市區最熱兩區。跑馬地自動氣象站在2009年啟用，在2015、2016及2022都錄得最高的37.9度，即今日打破該站高溫紀錄。黃大仙也一樣，今次也打破該氣象站2009年啟用以來的氣溫紀錄，比2017年的37.9度，高出0.3度。

8月9日截至下午5時各區最高氣溫，當中天文台尖沙咀總部錄得破紀錄的36.9度，為143年來有紀錄以來最熱一天，而上水下午升至39.8度，同樣破該氣象站紀錄。（天文台圖片）

跑馬地自動氣象站8月9日氣溫升至38.2度創設站新高。在跑馬地遊樂場所見，仍有市民在高溫下玩美式足球。（董素琛攝）

下午在跑馬地遊樂場所見，不少人仍然到球場踢足球、玩欖球或美式足球，亦有人慢跑、做街頭健身，不少男士索性除去上衣「操肌」。高溫難耐，有人直接在沖水設施欄內開水沖頭降溫；飲水機處不斷有人裝水。

跑馬地自動氣象站8月9日氣溫升至38.2度創設站新高。在跑馬地遊樂場所見，有到來做運動的男士脫去上衣，在沖水設施欄內開水沖頭降溫。（董素琛攝）

到跑馬地遊樂場玩欖球的Ja Ja表示，今天是她居港15年來最熱的一日，「我覺得我想跳入水中」。（董素琛攝）

「想跳入水中」為何仍要做運動？ 玩欖球市民：我感到有活力

到跑馬地遊樂場玩欖球的Ja Ja表示，今天是她居港15年來最熱的一日，打算在跑馬地遊樂場練習欖球兩小時，「我覺得我想跳入水中！」她說不怕炎熱，即使下雨亦會外出運動，「因為我習慣了，運動是非常好的，我感到有活力。」她今日帶備能量飲品、水與防曬霜到場，以防中暑及曬黑。

到跑馬地遊樂場玩欖球的Ja Ja表示，今天是她居港15年來最熱的一日，「我覺得我想跳入水中」。（董素琛攝）

踢足球市民：我哋體能搞得掂咪得 唔掂咪打999

侯先生今午到跑馬地遊樂場踢足球，他同樣稱不怕炎熱，「鍾意踢波咪過嚟！」他沒有為熱天多準備物資，與平常一樣，「我哋體能搞得掂咪得」，笑言「唔掂咪打999」。他指即使天氣更熱都無阻他出外運動，「除非佢封場，唔係有得玩嘅話，我哋基本上一定玩。」

譚先生表示，每個星期有兩至三日會到球場練習足球，他也說不怕酷熱，「飲多啲水得㗎啦」，亦已帶備冰巾消暑。他笑言平日30多度時便不想外出運動，但今天心情好，加上已與朋友有約，故即使天氣熱仍到球場踢足球。

到跑馬地遊樂場踢足球的Itay剛剛才從意大利返港，他指香港比意大利更熱。（董素琛攝）

意大利返港青年：香港非常酷熱 甚至比意大利更熱

剛剛才從意大利返港的Itay表示，今日感到非常酷熱，甚至比意大利更熱。氣溫如此高，為何仍到球場踢足球？他解釋說，練習時間只有一小時，所以沒所謂，已帶備足夠的飲用水，以防中暑。