勞工處工作暑熱警告今黃色　上水39℃　單區暑熱指數未達警告門檻

受熱帶氣旋「白海豚」外圍下沉氣流影響，本港近日極度酷熱。今日（10日）下午4時50分，多個地區的氣象監測站錄得37℃高溫，上水更達39.3℃。



勞工處工作暑熱警告由早上7時至下午6時，維持在最低級別「黃色」，代表天文台錄得的暑熱指數超過30。根據下午近5時天文台數字，除了黃竹坑暑熱指數達到30的門檻外，其餘地區介乎28至30之間，其中最熱的上水錄得28.2，單區指數未達發出黃色警告門檻。



受熱帶氣旋「白海豚」外圍下沉氣流影響，本港近日極度酷熱，今日下午4時50分，多個地區的氣象監測站錄得37℃高溫，上水更達39.3℃。（梁鵬威攝）

受熱帶氣旋「白海豚」外圍下沉氣流影響，本港近日極度酷熱，今日下午4時50分，多個地區的氣象監測站錄得37℃高溫，上水更達39.3℃。（梁鵬威攝）

下午多區達37℃ 部份區域暑熱指數未觸發警告門檻

根據天文台今日下午4時50分的數據，全港多區炎熱，其中上水39.3℃，黃大仙38.1℃，元朗38℃，沙田、大埔、荃灣等多區達到37℃。

暑熱指數方面，除黃竹坑達30以上，其餘地區介乎28至30之間。下午錄得最高氣溫的上水，暑熱指數達28.2度，即未符合勞工處黃色暑熱警告的30指標。不過，勞工署的工作暑熱警告為全港性警告，今早7時已發出黃色警告，維持至下午6時。

今日下午4時50分，各區錄得的最高氣溫，其中上水高達39.3℃。

今日下午4時50分，各區錄得的暑熱指數。

林超英倡改以黑球濕球溫度

勞工處基於天文台錄得的暑熱指數發出工作暑熱警告。當指數達30至於32以下，將發出最低級黃色；指數達32至34以下，將發出紅色警告；如指數高達34或以上，就會發出黑色警告。僱主須在警告生效時參照《預防工作時中暑指引》，為僱員安排適當休息及防暑措施。

前天文台台長林超英批評勞工處不應以天文台暑熱指數作為警告標準，指該指數是為普羅大眾而設，並非針對戶外工作者，計算方式中太陽輻射的佔比較小，未能反映勞工暴曬的情況，應改以黑球濕球溫度。

受熱帶氣旋「白海豚」外圍下沉氣流影響，本港近日極度酷熱，今日下午4時50分，多個地區的氣象監測站錄得37℃高溫，上水更達39.3℃。（梁鵬威攝）

天文台曾指部分日子黑球溫度可高於乾球十多度

根據天文台網站，香港暑熱指數根據乾球溫度、自然濕球溫度和黑球溫度計算。其中乾球溫度即是日常所講的溫度，佔比15%；自然濕球溫度可反映人體在戶外的排汗狀況及散熱效率，佔比 80%；佔比只有5%的黑球溫度，可反映太陽輻射及風力對溫度的影響。天文台網誌指出，「在陽光充沛及風勢較弱的日子，黑球溫度可以高於乾球溫度十多度」。