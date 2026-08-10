謝瑞麟採購經理認偷千萬鑽石　賭博成癮每月平均投注30萬　押後判

在謝瑞麟珠寶工作卅多年的採購經理，被公司裁員時，自爆多年來在公司盜取鑽石。該經理今（10日）在高等法院承認3項盜竊罪（HCCC109/2026），案情指涉及的鑽石價值逾1000萬元。被告被捕後透露，他把偷來的鑽石變賣。求情稱因家庭壓力至賭博成癮，其馬會戶口顯示他每月平均投注額約30萬元。法官陳慶偉認為被告擔心事件敗露才招認，不屬自首，把案押後至周五(14日)判刑，被告須還押。



被告梅嘉輝（63歲）承認3項盜竊罪，案發於2023年4月24日至2024年2月22日，涉及盜竊ISKKON Gems、R.A. Gem Centre Ltd和KGK Jewellery (HK) Ltd的共2557.35卡的鑽石。

被告梅嘉輝高等法院承認偷取公司鑽石逾1千萬元。(葉志明攝)

被告梅嘉輝在謝瑞麟工作逾卅多年。（張浩維攝）

被告1988年起在謝瑞任職

案情指，被告自1988年起在謝瑞麟珠寶公司（下稱：TSL）任職採購經理，全權負責向不同供應商採購0.08卡以下的碎鑽。據TSL規定，但凡採購鑽石均需在電腦系統申報，並準備寄售紀錄（consignment records）以記錄鑽石數量。依照雙方共識，所提供的鑽石僅供檢驗及核查之用，TSL須按供應商要求予以歸還。此外，被告須安排送鑽石到內地質檢。

知被裁員後異常忙碌和不安

被告在2024年得知被裁員時，表現得異常忙碌和不安，採購主管留意到異樣，故安排一個會議討論被告的前程。被告在會上坦白，他在2017至2023年間，以公司名義向供應商取貨，總共偷了價值約1000萬元的鑽石，他將轉售鑽石所得的美元存放家中，變賣後將竊款存入馬會戶口用來賭錢。每當供應商催促歸還借出的鑽石時，被告便會用現金向其他供應商購買鑽石代替歸還。

被告每月平均投注額達30萬元

公司知情後報警處理，被告在警誡下稱他因貪心而挪用涉案鑽石用作賭博。調查顯示，案發時被告的馬會戶口有頻繁的投注活動，每月平均投注額高達30萬元。

被告家中搜出多袋碎鑽

警方搜屋時撿獲多袋碎鑽，價值約200萬元，另檢取了數份由被告代表 TSL簽署及加蓋印章的寄售記錄。TSL確認，被告處理的31份寄售單均沒在公司系統登記，鑽石價值約1115萬元。相關供應商表示，他們相信被告是代表謝瑞麟交易，因為TSL是長期客戶，故他們一直未有催促歸還鑽石或收款，直至東窗事發。

求情稱家庭壓力至賭博成癮

辯方求情指，被告出於家庭壓力賭博成癮，他已離婚，非常後悔犯案，望法庭判刑時考慮他自願向公司招認。法官陳慶偉卻認為，被告被解僱後擔心事件敗露才招認，不認為被告是自首。