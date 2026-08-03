單親父佯裝看貨偷兩張共值24萬Pokémon卡　官嘆唔知咁貴　判囚1年

單親爸爸涉在尖沙咀店舖佯裝看Pokémon卡牌，拿到手便拔足逃跑，被控偷取2張共值約24萬元卡牌。他今（3日）在九龍城裁判法院承認1項盜竊罪（KCCC 1110/2026），署理主任裁判官鄭念慈稱：「我都唔知咁貴，十幾萬一張。」直言案情相當嚴重，接近搶奪，判監1年，並提醒被告別以為判刑後就不用賠錢，事主可作民事追討。



被告伍子俊（35歲，無業），被控於2026年4月9日，在尖沙咀加連威老道嘉威大廈Light TGG偷竊兩張寶可夢卡片。

尖沙咀一Pokémon卡專門店，被偷去兩張共值約24萬元的Pokémon卡。（資料圖片/梁偉權攝）

店舖在社交媒體上載失竊的兩張Pokémon卡牌照片，兩卡總值達24萬。（網上截圖）

尖沙咀一Pokémon卡專門店，被偷去兩張共值約24萬元的Pokémon卡。（資料圖片/梁偉權攝）

裁判官鄭念慈判刑時稱，不知這些卡如此昂貴，可達十數萬一張，又形容被告行為似搶奪，認為案情嚴重。(資料圖片)

要求看卡後拿上手後即逃

案情指，被告於今年4月9日下午到訪本案的寶可夢卡牌零售店，要求查看2張鎖在玻璃櫥窗的寶可夢卡牌，店主取出後，被告突然拿走卡牌逃去。店主隨即報警，被告翌日被捕，警誡下指：「我偷咗呢2張卡，之後俾咗啊何生。」

被告曾有7個案底

控方庭上指，被告有7次案底，其中1次與不誠實有關；被盜財物昂貴，事主可循民事訴訟途徑追討。

離婚兼失業承受經濟壓力

辯方求情指，被告案發時失業近半年，他離婚後獨力撫養一對子女和年邁父母。被告當時承受經濟壓力，一時貪心而犯案，現在深感後悔，故被告適時認罪，為求盡早獲釋陪伴子女成長。

官認為有預謀非一時貪心

鄭官質疑被告有預謀犯案，並非一時貪心。辯方則指被告經過店舖，「咁蹺見到」。鄭官判刑指，被告佯作購物，案情接近搶奪，最終判囚1年。