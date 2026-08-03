CHANEL被偷過時待毀貨品　官接納不應以現貨價作準　4人囚4至7年

CHANEL香港分公司發現有人疑偷走待銷毀的過時貨品轉售，調查後發現3名時任及1名前倉務員疑與事件有關，暗中調查並報警，4人疑運走貨品時被捕，並檢獲逾700個本應已銷毀的銀包及⼿袋。4人被控盜竊罡（HCCC139、140/2023）並均被裁定罪成。



法官游德康今（3日）在高等法院判刑指，被告律師爭議，雖然涉案貨品價值1900萬元，但均是過期貨品，質疑消費者亦不願以原價購買。游官同意說法，故只以貨品的生產價值，即約800多萬元計算，但指案件計劃周詳，各被告協調行事，判主腦的主管監禁7年，兩名認罪的倉務員囚4年，前倉務員則囚5年3個月。



首被告吳耀倫(前)案發時是CHANEL青衣貨倉的主管，法官指他是主腦，判囚7年。(朱棨新攝)

次被告張家偉曾在CHANEL青衣的貨倉工作，他在2011年已離職，被判囚5年3月。(朱棨新攝)

貨倉主管及前員工審訊後被定罪

兩名被告：吳耀倫(42歲)，案發時為CHANEL青衣貨倉部主管，和張家偉(42歲)，CHANEL青衣貨倉的前倉務員。兩人審訊後被裁定1項串謀偷竊罪，指他們於2017年1月20日至2月2日期間，在青衣嘉民領達中心，串謀偷竊123個銀包，及601個手袋，該等物品為屬CHANEL Hong Kong Limited的財產。

兩名時任倉務員開審前認罪

同案兩被告、時任倉務員何東⼭(35歲)及何⼦賢(41歲)，在審訊前承認1項串謀偷竊罪；何子賢另承認1項串謀偷竊和1項處理贓物罪，指他於2016年6月，串謀偷取90個手袋，其生產價為52萬元；以及2016年1月至2017年2月租用貨用，作日後處理贓物之用。

律師爭議屬舊貨應考慮貨品案發時價值

法官判刑前指，涉案逾700件貨品的零售價為約1900萬元，而生產價則為約824萬元，問應以什麼價錢為判刑基礎。4名被告的代表大律師均認為，不應以零售價為判刑基礎。吳耀倫的代表大律師回應指，涉案貨物屬舊款，零售價為案發前的價錢，而判刑時應考慮貨物案發時的價值。

客人是否想以正價購買亦成疑

何東山的代表大律師則指，涉案公司的營銷策略為把貨物的銷毀後，客人便要購買其他產品。辯方指，客人是否願意以正價購買本案貨品成疑，無法計算公司的損失，但辯方同意被告破壞公司營鎖策略。辯方亦指，警方起回涉案貨品，公司沒有損失。

官認同以零售價作基礎不公

法官判刑時則指，以零售價為判刑基礎會對被告不公，並解釋涉案貨物本應被銷毀，以維持公司貨品的稀有性，支持品牌聲譽。法官認為，應以生產價為判刑基礎。

案件涉延誤酌量減刑

法官又指，本案計劃周詳，多名被告需協調行事，涉案貨品數量多。同時，法官考慮被告於2017年已被捕，認為案中有延誤，因此酌量減刑。

認為貨倉部主管是案中主腦囚7年

法官續指，貨倉部主管吳耀倫是案中主腦，在多名被告之中是職位最高和權力最大，獲公司信任的程度亦是最高，有公司升降機的鎖匙和密碼。法官指，吳犯案違反誠信，最終判他監禁7年。

兩名認罪倉務員囚4年

此外，法官指倉務員何東⼭及何⼦賢犯案亦是違反誠信，但他們沒有公司升降機的鎖匙和密碼，反映他門獲公司信任的程度不是很高，最終判判兩人監禁4年，其中何子賢涉及的3罪都是同期執行。

安排貨車的前員工囚5年3月

至於前倉務員張家偉，法官指他不涉違反誠信，但他負責安排貨車和租用倉庫，其角色不單只是運貨，最終判他監禁5年3個月。

CHANEL每半年銷毀1至2萬件舊款貨品

控方案情指，CHANEL的香港分公司租用青衣嘉⺠領達中⼼的5樓為辦公室和貨倉，另租用23樓為貨倉。基於商業決定，公司每隔6個月左右，便會把1萬至2萬件舊款貨品銷毀。該些準備銷毀的貨品會被放入紙皮箱，再由23樓貨倉送到5樓，用絞碎機銷毀。首被告吳耀倫案發時任貨倉部主管，負責入口部，為倉務員何東⼭及何子賢的上級；次被告張家偉則為前倉務員，他於2011年離職。

兩名倉務員自願加班收起貨品

公司於2017年懷疑有人偷銷毀的貨品轉賣，派經理阮兆恆調查，阮發現兩名倉務員何東山和何子賢於1月20日，曾自願加班，閉路電視片段拍到他們曾把貨品放入紙箱，並收藏在23樓的隱蔽處，一名貨倉助理經理到隱蔽處查看，發現大量本應已銷毀的貨品。2月2日早上，次被告用密碼和鎖匙開7號升降機到23樓，並在何東山協助下，用唧車把33個紙箱運到U/G層停車場的一部貨車，首被告則一直在U/G層徘徊，之後返回5樓。

警員當日接報到場，在33個紙箱發現123個銀包及601個⼿袋，該些貨品在同年1月應已被銷毀。警方又發現4名被告均有聯絡。