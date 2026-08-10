科大調查：逾7成受訪職人常用AI但6成沒受訓　逾4成人怕AI損飯碗

人工智能（AI）正由簡單輔助工具轉變為職場中的工作夥伴，香港科技大學一項調查發現，73%受訪在職人士每天或每周使用AI，大型企業及中高層員工採用程度較高，但約六成人未曾接受AI培訓，近八成人期望政府制訂清晰框架及監管指引。



科大副校長（行政）兼資訊、商業統計及營運學系講座教授譚嘉因今日（10日）表示，AI目前主要取代職位內的部份「任務」（Task）而非整個職位（Position），企業應重新設計工作流程，並按不同崗位需要提供培訓。



科大副校長（行政）兼資訊、商業統計及營運學系講座教授譚嘉因（右二）公布在職港人使用人工智能工具的調查結果。（馮文傑攝）

科大副校長（行政）兼資訊、商業統計及營運學系講座教授譚嘉因於李家誠創科大樓InnoBay講解在職人士使用人工智能的調查結果，指73%受訪者每天或每周使用AI工具。（馮文傑攝）

科大今日公布在職人士使用AI的調查結果，研究今年3月至4月透過網上平台進行，共收集3,722份有效問卷，受訪者均任職商業機構，不包括政府及非政府組織。

受訪者逾七成具大學或以上學歷，年齡主要介乎30至49歲，男女比例約各半，涵蓋金融服務、資訊科技、建築及工程、會計及審計、醫療服務等行業。受訪者來自各行各業、職級及企業規模。

逾四成人稱AI提升效率 惟未改變核心職責

調查顯示，73%受訪者每天或每周均會使用AI工具寫作，比例遠高於全球平均水平的31%，顯示香港「打工仔」使用AI情況較為普遍。82%受訪者表示每天或每星期均會使用生成式AI工具，如ChatGPT、Copilot及Gemini，主要用於寫作、處理文件、資料分析及內容摘要。72%受訪者大多使用免費公開AI工具；而使用由企業訂閱及部署的授權AI工具的比例僅約為其一半（35%），使用企業自研或委託第三方開發的內部專屬AI系統的比例則僅佔兩成。

然而，AI採用程度非平均分布，大型企業、中高層、管理人員及團隊主管使用得較深入，小型企業則有約26%受訪者未有使用AI。研發、資訊科技、保險、能源及公用事業等行業對AI較為樂觀；零售、酒店及旅遊、醫療、物流和電訊等行業的應用相對落後。

在AI帶來的正面影響中，受訪者主要認為AI可以提高工作效率及生產力（64.4%）、協助處理重複及繁瑣工作（45.9%），以及提升工作質素和準確度（42.1%）。近44%受訪者稱，AI雖然提高工作效率，但未有改變其核心職責；另有一成多（12%）受訪者已將審核、監督或修正AI輸出納入日常工作，「人機協作」逐漸成為工作流程一部分。

約半數憂技能貶值 四成人憂工作保障

調查同時反映，員工對AI既有期待，也有憂慮。受訪者最關注AI生成內容不準確，其後依次為私隱及資訊安全，以及錯誤資訊傳播。約半數受訪者（49%）擔心自身技能因AI而貶值，約四成人（40%）憂慮工作保障。

不同職級對AI的態度亦有差異。中高層較傾向將AI，視為提升能力和創造機遇的工具，是提高效率及重整流程的機會，但相比之下，基層員工則較擔心技能價值下降，或工作被取代。

30%受訪者預期AI會在未來3至5年對工作帶來重大影響，亦有30%當中受訪者認為相關轉變已經發生，或將於未來1至2年內出現。「知識密集型係行業從業員」思慮更大，例如研發、資訊科技、媒體及通訊、法律、市場營銷及廣告、以及保險等行業，較多受訪者認為相關轉變已經發生，或將於未來一至兩年內出現。

法律、媒體及通訊，以及市場營銷與廣告業的受訪者最擔心自身技能因AI而貶值，相關比例介乎60%至70%。在工作保障方面，媒體及通訊、金融服務，以及科學及技術服務業的受訪者憂慮相對較高。

科大副校長（行政）兼資訊、商業統計及營運學系講座教授譚嘉因介紹在職人士使用AI的調查對象，研究收集3,722名香港在職人士問卷，涵蓋不同行業、職級及企業規模。（馮文傑攝）

科大譚嘉因：AI取代工作任務而非整個職位

譚嘉因表示，目前未有數據說明AI已導致應屆畢業生的入門（Entry-level）職位大幅減少，相關職位變化，亦可能受宏觀經濟環境等因素影響。企業將AI全面整合至工作流程仍處於初步階段，現時較多停留於個別員工使用工具的層面。

他指出，一個職位通常包含多項任務，AI或會自動化當中較重複、耗時的部分，但不等同取代整個職位。企業引入AI後，需要重新界定職位的工作內容，部分舊有任務減少的同時，亦可能衍生新任務，例如核實AI產出、監督系統及修正錯誤。

譚嘉因認為，AI內容的事實查核（Fact-checking）及最終決策仍須由人負責。以客戶服務為例，AI可快速整理客戶過往的互動紀錄，讓前線員工掌握背景及偏好，但如何與客戶溝通、處理情緒和作出判斷，仍然是員工的責任。

他表示，技能提升需要由企業與員工共同承擔。企業不應只提供一般網上課程，而要按不同職位設計具針對性的培訓，例如教導客戶服務人員以AI分析互動紀錄，或協助分析人員核實及改善AI產出。員工亦應主動向公司表達學習意願，了解工作重整後可承擔哪些新任務。

譚嘉因表示，AI現階段主要取代職位內部分工作任務，企業應按員工崗位提供針對性培訓。（馮文傑攝）

六成人未受AI培訓 73%不清楚政府政策

調查發現，約六成（60%）受訪者未曾接受AI培訓，但有意學習相關技能；他們面對的主要困難包括缺乏時間（50.3%）、不知如何開始（47.9%），以及難以找到適合自身職位的學習途徑（46.6%）。

制度配套方面，73%受訪者表示不知悉政府發布的AI相關政策、法例或指引，近半數受訪者表示其所屬機構尚未制定AI相關政策或指引，僅28%稱機構已建立相關措施。近八成人（79%）期望政府提供清晰的AI框架及監管指引。

科大建議企業建立或更新AI使用框架，涵蓋私隱、資訊安全、準確性核查、錯誤資訊處理及人機協作流程，並明確劃分審核、監督和修正AI輸出的責任。企業亦可為員工提供學習時間、起步指南及培訓資源，減低員工自行摸索的困難。