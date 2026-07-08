科大與法國企業簽訂EPC合約　引入升級馬達和AI溫控推進節能

香港科技大學在李兆基商學大樓的「能源效益合約」（EPC）試點改造後，今日（8日）宣佈與由威立雅（Veolia）及施耐德電氣（Schneider Electric）（簡稱「法國團隊」）簽EPC及合作備忘錄，推進科大2045年淨零排放目標。



科大行政及業務發展副校長譚家因（前中）和威立雅港澳與台灣地區行政總裁洛朗・佩爾蒂埃（Laurent Pelletier）（前右）代表雙方完成簽署，並由施耐德電氣香港區總裁趙啟文（前左）擔任合約見證人。（李可榆攝）

科大與法國團隊決定簽署EPC，法國駐港澳總領事杜麗緹女士於法國駐香港及澳門總領事官邸致開幕辭。（李可榆攝）

能源效益合約（EPC）是一種零前期開支的樓宇節能合作方案。由服務供應商全包設計、施工、維修，並保證節電效果；合約期5至15年，工程費用從省下的電費抵扣，節省的電費由業主和供應商分攤，一同得益。

科大李兆基商學大樓被選為EPC試點，推行兩大核心改造：

1. 升級馬達：將大樓內近700部冷氣機（涉及超過800台馬達）的傳統交流電馬達，升級為高效永磁直流電（DC）馬達。實測證明可大幅減少約25%至67%的電力消耗。

2. AI 溫控：引入人工智能房間溫度控制器，根據課室使用狀態和溫度調節合適室溫，改變預設溫度的電力浪費。

經過六個月的節能技術分析後，科大與法國團隊決定簽署EPC。簽約儀式於法國駐香港及澳門總領事官邸舉行，由法國駐港澳總領事杜麗緹致開幕辭。

簽約儀式分為兩大環節，首先簽約EPC：由科大行政及業務發展副校長譚家因與威立雅港澳與台灣地區行政總裁洛朗・佩爾蒂埃（Laurent Pelletier）代表雙方完成簽署。

簽署第二期合作備忘錄：由譚家因（前中）、洛朗・佩爾蒂埃（前右）及布依格建築國際亞太區首席執行官布魯諾．博泰拉（前左）三方共同落筆簽署。（李可榆攝）

雙方再簽署第二期合作備忘錄：由譚家因教授、洛朗・佩爾蒂埃及布依格建築國際亞太區首席執行官布魯諾．博泰拉三方共同落筆簽署。

科大與法國團隊合作提升能源效率，推進2045淨零排放目標，也為香港各界舊有建築低碳翻新提供可行參考，推動香港碳中和轉型。