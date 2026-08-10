直擊主教山圍封準備清場　街坊嘆拆自製設施　撐增設施讚求之不得

深水埗主教山多年來有街坊自製健身設施及擺放神像。政府今日（10日）宣布，將分階段清拆山上違法及不安全構築物、設施或雜物，並會安排宗教領袖妥善處理山上的神像。當局同時公佈「先拆後建」的優化方案，將落實7大類型的優化項目。《香港01》今午前往主教山直擊，有街坊對政府清拆民間自發建設的設施感到可惜，但同時歡迎政府重新鋪設標準設施，直言是「求之不得」。



記者8月10日下午到主教山現場視察，見到多名工人已用鐵絲網及圍板圍封相關地段。（馬耀文攝）

+ 2

分階段清拆違規設施 宗教領袖處理神像

深水埗主教山山頂，過去有不少街坊佔用官地並自行搭建各類康樂及健身設施，更有街坊將神像帶上山供奉。政府今日宣布將會分階段清拆所有違法及不安全的構築物和雜物。針對山上的神像，當局指會安排相關的宗教領袖協助妥善處理。

不過，考慮到居民對康樂設施的需求，政府會在窩仔山合適及安全地點推進7大類型優化項目，包括更換一系列新的健身設施及於山上安全位置及大坑東遊樂場增設多張乒乓球桌。

記者8月10日下午到主教山現場視察，見到多名工人已用鐵絲網及圍板圍封相關地段。（馬耀文攝）

地政總署通告飭令停止不合法佔用土地 街坊對自製設施遭清拆感可惜

記者今午到主教山現場視察，見到多名工人已用鐵絲網及圍板圍封相關地段，準備清場，地政總署亦在相關設施張貼通告，飭令停止不合法佔用土地。

有街坊如常上山散步或運動，徐先生受訪時坦言，對於政府清拆設施感到可惜。他指山上的健身器材及乒乓球檯全是市民「自助」出錢出力搭建，沒有花過政府一分一毫：「市民做好啲地方，政府話要收……應該比啲人玩下嘅，唔比人玩，人地去邊度呢。」徐先生認為後山遠離住宅，市民只是尋求娛樂，理應影響不大。

徐先生8月10日下午受訪時指，對政府清拆設施感到可惜，但歡迎政府裝新設施。（馬耀文攝）

希望政府設新設施供市民娛樂

談到山上的大量神像，徐先生指確實見到不少大佛、觀音及壽星公等。他指現時不少住戶家中無法焚香或擺放，居民不捨棄置，所以帶上後山供奉，「無問題既，你擺係度，不過政府話掗（佔）左啲位。」他認為信仰是個人的，市民上山點香供奉亦屬平常。

雖然對清拆自製設施感到可惜，但對於政府表示會興建全新設施及增設乒乓球桌，徐先生直言此前並未聽聞，但表示非常支持及期待：「OK嘅，求之不得，政府比返啲設施比人玩。」