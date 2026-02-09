主教山僭建｜芳姐拒地政總署移毛澤東像　石上企8小時　離場灑淚

深水埗主教山官地被人霸佔，僭建「毛澤東文化館」，地政總署上月已經清走一批雜物，清場限期屆滿後，地政總署人員聯同警方今日（9日）再到場，欲移走毛澤東雕像，惟打理人「芳姐」李蘭芳爬上雕像所在的大石上拒絕合作，逗留約8小時後，終在警員多番勸說後返回地面，與在場的「支持者」相擁而哭。芳姐其後受訪時，憶述自己當年有份守護主教山配水庫，配水庫其後被政府列為一級歷史建築，她反問為何「毛主席就要拆呢？」



現場消息指，地政總署等人員及工人，在芳姐返回地面前已離場。據了解，當局今日不會動工拆除毛澤東雕像。《香港01》正就事件向地政總署查詢。



深水埗主教山官地僭建的「毛澤東文化館」，打理人芳姐（中）為阻止當局拆走毛澤東雕像，爬上雕像所在的大石逗留8小時後，終被勸服返回地面，與兩名女支持者相擁而哭。兩旁為勸她返回地面的兩名警員。（戴慧豐攝）

芳姐：我要表達 在場警員：你要落嚟表達先得㗎

芳姐於毛澤東雕像所在的大石上時，有兩隻小狗在身邊陪伴；深水埗警區特遣隊和警民關係組的兩名警員，則站在大石下方，不斷勸她返回地面：「聽話吖，落嚟，我想你安全落嚟咋。」芳姐一度稱「要表達」，警員則回應「咁你要落嚟表達先得㗎」。

傍晚終下來 與2名女支持者相擁痛哭

雙方「對峙」至傍晚約5時40分，芳姐終態度軟化，從大石爬回地面，與兩名女支持者相擁痛哭，該兩名女子均形容芳姐「出錢出力」建設「毛澤東文化館」等設施，其中一人更邊哭邊說「好激動呀！」 ；而地政總署等人員則於較早時已離場。

深水埗主教山官地僭建的「毛澤東文化館」，打理人芳姐（右）為阻止當局拆走毛澤東雕像，爬上雕像所在的大石，其間有警員多番勸說她返回地面。（羅日昇攝）

指康體設施不夠用 自己和街坊是「為人民服務」

芳姐事後在現場接受《香港01》訪問，稱政府的康體設施不夠用，她只是「想搞到大家有個地方玩咋嘛」，同時為低下階層市民發聲，「我哋相互照顧、相互扶持，大家一齊打造香港唔好咩？」她在言談間她多次提及，自己和街坊是「為人民服務」，說到激動處，她身旁一名男子便多次強調大家都是「和諧嘅社區」。

深水埗主教山官地僭建的「毛澤東文化館」，打理人芳姐（右）為阻止當局拆走毛澤東雕像，爬上雕像所在的大石，約8小時後終在警員多番勸說下返回地面，受訪指自己是與街坊一同為人民服務。（戴慧豐攝）

曾成功保護深水埗主教山配水庫免被拆

芳姐又憶述險被清拆的深水埗主教山配水庫，是她「揸住部機（鑽挖機）救返嚟嘅，救返嚟政府定係一級古蹟（一級歷史建築）喎」，指認為當局執法「要公平啲」，若「樣樣都全部拆晒佢，我都唔會反對㗎」，反問為何「毛主席就要拆呢？」芳姐其後與數名支持者一同離開，稱未知明日會否再到場。地政總署人員則已先行離開，今日未有拆雕像。

翻查資料，2020年時深水埗主教山配水庫一度被人圍封打算清拆，芳者是首批發現配水庫內藏古羅馬式蓄水池的市民之一，於是偷偷入內拍照，並與街坊分享，着他們前來拍照留念，並通知區議員。她其後與友人到場希望叫停工人，惟工人仍以鑽挖機鑿地，於是她獨自走至鑽挖機前，用手拉着機器零件，一度被工人指罵驅趕，但最終成功令工人停止鑽地。深水埗主教山配水庫在2021年獲古物諮詢委員會確認為一級歷史建築，市民可入內參觀。

▼2020年12月芳姐阻止清拆深水埗主教山配水庫▼



▼2026年2月9日芳姐與地政總署等人員對峙▼



「芳姐」李蘭芳拒絕離開，與警員等對峙。（蔡正邦攝）