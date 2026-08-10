深水埗主教山僭建｜政府宣布分兩階段「清場」　日後將增乒乓球桌

正式名稱為窩仔山的深水埗主教山2020年因配水庫清拆，險毀百年歷史羅馬式建築而聲名大噪，但那裏霸官地問題糾纏近20年，早在2009年起開始有各式各樣市民自行擺放的健體設施，包括單車機、甚至有人私設巨型佛壇。



政府今日宣布（8月10日）開展窩仔山優化計劃，為窩仔山的設施、安全「雙升級」，會分兩階段進行清理違法及不安全的構築物、設施或雜物，首階段為棠蔭街山邊休憩處的山腳至山頂，次階段為近巴域街的山腳至山頂圍封。



當局指，每階段清理行動將圍封窩仔山一邊約3日作清理，其間市民可使用另一邊入口上山休憩，包括前往山頂的前深水埗配水庫，而清理完成現場解封後，政府會在窩仔山合適及安全地點推進7大類型優化項目，包括更換一系列新的健身設施及於山上安全位置及大坑東遊樂場增設多張乒乓球桌。



地政總署8月10日就深水埗主教山（窩仔山）首階段清理的設施及構築物張貼法定通知，要求擁有有關物件的人士於8月12日前停止佔用土地。（民政事務總署Facebook）

政府期望8月底起至9月份內落成各項優化

民政事務總署在社交專頁稱，窩仔山優化計劃從市民整體利益出發，優化窩仔山的康體及休憩設施並改善有安全隱患的地方，做到設施、安全「雙升級」。優化計劃完成後，市民將能在更安全、更舒適的環境下到窩仔山參與乒乓球和健身等活動，為地區居民帶來更好的康體及休憩體驗。因應各項優化項目的不同進度，政府期望可於8月底起至9月份內落成各項優化項目。

+ 2

政府指深水埗主教山清理僭建物解封後，會隨即會在合適及安全地點推進建設康體和休憩設施，包括於山上安全位置及大坑東遊樂場增設多張乒乓球桌。（民政事務總署Facebook）

民政事務總署清理工作完成後，政府會解封現場，並隨即會在窩仔山合適及安全的地點推進建設康體和休憩設施、加固斜坡等7大類型優化項目，包括：

(1) 修葺指示路牌；

(2) 在安全位置設置安全舒適的座椅，取代山上以鋒利磁磚等物料簡易堆砌而成、部分更位於山坡邊緣的座椅；

(3) 優化現有蔭棚，如加設座椅、修葺棚頂、地基等；

(4) 修葺山徑上被剪斷的欄杆；

(5) 更換一系列新的健身設施，並加設安全地墊，取代現時陳舊、標準不一、欠缺軟墊的健身設施；

(6) 就個別山坡進行維修及保護措施，及為地面作平整工程，確保居民在附近活動的安全；及

(7) 於山上安全位置及大坑東遊樂場增設多張乒乓球桌。

政府指深水埗主教山清理僭建物解封後，會隨即會在合適及安全地點推進建設康體和休憩設施。（民政事務總署Facebook）

政府指深水埗主教山清理僭建物解封後，會隨即會在合適及安全地點推進建設康體和休憩設施。（民政事務總署Facebook）

政府指深水埗主教山清理僭建物解封後，會隨即會在合適及安全地點推進建設康體和休憩設施。（民政事務總署Facebook）

地政總署8月10日就深水埗主教山（窩仔山）首階段清理的設施及構築物張貼法定通知，要求擁有有關物件的人士於8月12日前停止佔用土地。（民政事務總署Facebook）

地政處及食環署早前派員到場圍封僭建物進行清場，移除竹棚、鐵通棚及帆布等非法構建物。（資料圖片/馬耀文攝）

▼2026年2月9日，毛澤東像被移離▼