主教山僭建｜地政接管土地　毛澤東雕像今已被移走

深水埗主教山官地被人霸佔，僭建「毛澤東文化館」，地政總署上月已經清走一批雜物，而大石上一座接近真人比例的毛澤東雕像昨日（9日）屆清場限期，地政總署聯同警方昨日欲移走毛澤東雕像，惟遭打理人「芳姐」李蘭芳阻撓，8小時後，她方被警方勸離。地政總署同日晚上指，隨着該名人士於昨傍晚自行離開現場，地政處已接管有關政府土地，並安排後續行動。記者今日（10日）早上再返回現場，發現毛澤東雕像已被移走，亦不見「芳姐」的蹤影。



記者今早再返回現場，發現毛澤東雕像已被移走，亦不見「芳姐」的蹤影。(羅敏妍攝)

記者今早再返回現場，發現毛澤東雕像已被移走，亦不見「芳姐」的蹤影。(羅敏妍攝)

毛澤東雕像已移走 打理人芳姐未見蹤影

「芳姐」昨日爬上大石上阻撓人員移走雕像，雙方「對峙」8小時，芳姐終態度軟化，下午5時許從大石爬回地面，與兩名女支持者相擁痛哭。

地政總署昨晚回覆表示，九龍西區地政處於1月26日，就一個位於主教山斜坡的大型新豎立雕像，根據《土地(雜項條文)條例》(第28章)採取土地管制行動，飭令佔用人於指定限期(即2月9日) 前停止非法佔用相關政府土地。

地政處及相關政府部門昨早採取聯合行動，清理該斜坡上的大型雕像。相關清理行動初期遭一名在場人士強烈反對，地政處職員多次向該名人士發出口頭勸告。隨着該名人士於傍晚自行離開現場，地政處已接管有關政府土地，並安排後續行動。

記者今日（10日）早上再返回主教山，發現山邊的毛澤東雕像已被移走，亦不見「芳姐」的蹤影。

深水埗主教山官地僭建的「毛澤東文化館」，打理人芳姐（中）昨日（9日）為阻止當局移走毛澤東雕像，爬上雕像所在的大石逗留8小時後，終被勸服返回地面，與兩名女支持者相擁而哭。兩旁為勸她返回地面的兩名警員。（資料圖片／戴慧豐攝）

▼九龍西區地政處貼通告 飭令3月4日前停非法佔主教山山頂等官地▼



+ 5

休憩處及山頂一帶非法構築物 3月4日前要移除

另外，地政總署昨回覆亦指出，地政處昨日於主教山棠蔭街山邊休憩處及山頂一帶，就多個非法構築物根據《土地（雜項條文）條例》（第28章）採取土地管制行動，飭令佔用人於指定限期前（即2026年3月4日前）停止非法佔用相關政府土地。倘有關非法構築物於有關通知限期前沒有被自行移除，地政處將於限期屆滿後進行清理行動。

深水埗主教山官地僭建的「毛澤東文化館」，打理人芳姐為阻止當局拆走毛澤東雕像，一度爬上雕像所在的大石，與人員對峙8小時。（戴慧豐攝）

深水埗主教山官地僭建的「毛澤東文化館」，打理人芳姐（右）為阻止當局拆走毛澤東雕像，爬上雕像所在的大石，其間有警員多番勸說她返回地面。（羅日昇攝）

+ 1

指康體設施不夠用 自己和街坊是「為人民服務」

芳姐昨日在現場接受《香港01》訪問，稱政府的康體設施不夠用，她只是「想搞到大家有個地方玩咋嘛」，同時為低下階層市民發聲，「我哋相互照顧、相互扶持，大家一齊打造香港唔好咩？」她在言談間她多次提及，自己和街坊是「為人民服務」，說到激動處，她身旁一名男子便多次強調大家都是「和諧嘅社區」。

深水埗主教山官地僭建的「毛澤東文化館」，打理人芳姐（右）為阻止當局拆走毛澤東雕像，爬上雕像所在的大石，約8小時後終在警員多番勸說下返回地面，受訪指自己是與街坊一同為人民服務。（戴慧豐攝）

曾成功保護深水埗主教山配水庫免被拆

翻查資料，2020年時深水埗主教山配水庫一度被人圍封打算清拆，芳姐是首批發現配水庫內藏古羅馬式蓄水池的市民之一，於是偷偷入內拍照，並與街坊分享，着他們前來拍照留念，並通知區議員。她其後與友人到場希望叫停工人，惟工人仍以鑽挖機鑿地，於是她獨自走至鑽挖機前，用手拉着機器零件，一度被工人指罵驅趕，但最終成功令工人停止鑽地。深水埗主教山配水庫在2021年獲古物諮詢委員會確認為一級歷史建築，市民可入內參觀。

▼2026年2月9日芳姐與地政總署等人員對峙▼

