主教山官地清場再優化　霸佔者芳姐：無任何事可做　冀設乒乓球枱

深水埗主教山（窩仔山）上多處被市民放置的神像、乒乓球桌等霸佔官地，政府今（10日）宣布分兩階階段開展優化計劃，清理違法及不安全的構築物、設施或雜物，並會邀宗教領袖協助處理山上宗教物品，未來亦會增設乒乓球桌。



霸佔者之一、人稱「芳姐」的主教山體育會主席李蘭芳表示，康樂設施處目前已圍封，引述地政總署人員指會於明日（11日）或後日（12日）開始清拆。她表示已與多個政府部門聯絡，但未知下一步可如何爭取保留設施，目前再無任何事可做，認為政府無視街坊的意願，又指街坊最低要求是設有乒乓球桌。



主教山山腳近棠蔭街官地，多年來被一批街坊霸佔建立「公共空間」，該處有運動設施、乒乓球桌、神像、休憩「房間」等。（資料圖片/黃寶瑩攝）

多年來主教山山腳近棠蔭街位置出現一處由街坊自發建立的「公共空間」，該處有運動設施、乒乓球桌、神像、休憩「房間」等。（資料圖片/黃寶瑩攝）

分兩階段進行優化計劃 政府邀宗教領袖協助處理宗教物品

主教山山腳近棠蔭街官地多年來被一批街坊霸佔建立「公共空間」，包括運動設施、神像等。政府過去多次派員清場，可惜一直未成功收回官地。

政府今日宣布開展正式名稱為窩仔山的深水埗主教山優化計劃，分兩階段進行清理違法及不安全的構築物、設施或雜物，會邀請宗教領袖協助處理山上宗教物品，未來亦會增設乒乓球桌。首階段為棠蔭街山邊休憩處的山腳至山頂，次階段為近巴域街的山腳至山頂圍封。

地政總署8月10日就深水埗主教山（窩仔山）首階段清理的設施及構築物張貼法定通知，要求擁有有關物件的人士於8月12日前停止佔用土地。（民政事務總署Facebook）

芳姐：地政總署明日或後日開始清拆設施

李蘭芳表示，康樂設施處目前已圍封，引述地政總署人員指，會於明日或後日開始清拆設施，不准市民進入。她說，20年來此處都相安無事，突然卻要全部拆卸，反問「𠵱家香港發生咩事呢？」她重申，2022年有超過3,000個簽名支持不清拆主教山上民間自建的晨運及健體設施。

主教山體育會主席李蘭芳指，有街坊得悉清拆決定後不禁哭泣。（資料圖片）

被問會如何繼續爭取，李蘭芳指再無任何事可做，已與多個政府部門聯結，但亦無補於事。訪問期間，她不禁哽咽，又指有街坊得悉決定後不禁哭泣。對於政府指日後將增設乒乓球桌，她形容「都好嘅」，指是最低限度要求。